"Щандарт": Месия от военновъздушните сили като български премиер
Пресата в Европа за Румен Радев и победата на изборите
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Пресата в Европа за Румен Радев и победата на изборите
Обсъдил е военното финансиране и продължаването на войната с Украйна
ДПС-Ново начало иска имена след твърдения за злоупотреби с европейски средства и Плана за възстановяване
КЕВР поднесе подарък на енергийните олигарси, затова че оставиха хората на тъмно и студено, гневно заяви лидерът на ДПС
Оcнoвaтeлят нa "Лyĸoйл" Baгит Aлeĸпepoв остава най-богат
Купувачът е неизвестен
Борба на търговията с влияние
Путин национализира гиганти, олигарсите му ги взимат
Политиците решават проблемите може би на олигархията, на организираната престъпност
Роман Абрамович, който е най-прочутият от руските олигарси, играе посредническа роля
Става въпрос за няколко олигарси и представители на т.нар руски елит
Политическото влияние на свръхбогатите също е намаляло
Няма да позволя като главен прокурор политиците да въздействат върху съдебната система, каза обвинител номер 1
Излезе класацията на най-богатите руснаци
Златните Мордашов и Потанин си оспорват първото място по богатство
Пред тях е перспективата за евентуална смяна на властта в Кремъл през 2024 г.
Кремъл засега не възприема сериозно санкциите на ЕС, защото не е засегнат пряко
Опозиционерът поиска от ЕС да се заеме с привърженици на президента Владимир Путин
Има безпрецедентен опит за натиск по отношение на прокуратурата, каза зам.-главният обвинител Даниела Машева
Това каза председателят на парламента Цвета Караянчева