Путин привика олигарсите. Какво им поиска

Руският президент Владимир Путин е поискал от олигарсите да дарят средства в държавния бюджет, за да стабилизира финансите на страната, докато той продължава инвазията си в Украйна, съобщава Ройтерс.

Твърди се, че Путин се е срещнал с водещи руски бизнесмени при закрити врати в четвъртък.

„Файненшъл таймс“ също публикува подобна информация в четвъртък (27 март), цитирайки трима души, запознати с въпроса. Путин е обсъдил военното финансиране и продължаването на войната, която е в петата си година, откакто Русия нахлу през февруари 2022 г.

Русия ще се бори, каза Путин, докато не поеме останалите райони от източния украински регион Донбас, които не са под неин контрол, се добавя в публикациите. Милиардерът Сюлейман Керимов е обещал да дари 1,23 милиарда долара на среща с Путин.

В петък Кремъл отрече съобщенията, че президентът Владимир Путин е поискал от водещи бизнесмени да дарят пари за стабилизиране на финансите на Русия, докато тя продължава с войната в Украйна. В същото време говорителят на руския президент Дмитрий Песков не отрече, че среща е имало, но уточни:

„Не е вярно, че Путин е отправил подобно искане“.

Песков потвърди, че участник в срещата е заявил, че иска да дари „много голяма сума пари“ на държавата.

Песков каза, че този човек е казал, че повечето от присъстващите бизнесмени са започнали дейност през 90-те години на миналия век и началото на бизнеса им е било свързано с държавата по един или друг начин, така че много от тях са смятали за свой дълг да допринесат. Песков не назова името на замесеното лице.

„Това беше абсолютно негова инициатива, а не на президента Путин. Въпреки че, разбира се, държавният глава приветства подобна инициатива“, добави Песков. Говорителят на Кремъл категорично отрече дарените пари да се ползват за финансиране на войната.

Кой е Сюлейман Керимов?

Сюлейман Абусаидович Керимов (роден на 12 март 1966 г. в Дербент, Дагестан, РСФСР, СССР) е руски бизнесмен и политик, член на Съвета на федерацията на Руската федерация, представляващ Република Дагестан. Смята се, че има близки отношение с Владимир Путин и чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Сюлейман Керимов е роден в град Дербент, в Република Дагестан. Завършва Дагестанския държавен университет, където изучава икономика

Професионалната му кариера започва в края на 80-те години в индустриалния сектор. В началото на 90-те години заема управленски позиции в предприятия, свързани с енергетиката и финансите. По-късно участва в създаването и управлението на редица инвестиционни структури.

Керимов е свързан с инвестиции в различни сектори, включително банково дело, енергетика и добив на природни ресурси.

През годините участва в управлението или притежанието на дялове в компании като „Нафта Москва“ (инвестиционна компания), както и в проекти, свързани с добив на злато чрез компанията „Полюс“.

С продължаващата война в Украйна, Русия е изправена пред двойния удар - намаляващите бюджетни приходи от продажби на енергия и забавянето на икономиката, което се отразява на данъчните приходи от други сектори на икономиката.

Източници на Ройтерс съобщиха по-рано този месец, че руското правителство подготвя евентуално 10-процентно съкращение на разходи в бюджета за тази година, но окончателното решение ще зависи от устойчивостта на скока на цените на петрола, подхранван от войната в Иран.

