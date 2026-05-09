Пасажер от ханта кораба купонясвал на сватба близо до България

YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет призна, че е присъствал на сватба, след като е бил на борда на круизния кораб MV Hondius по време на огнище на хантавирус.

35-годишният Ченет бе остро критикуван, след като в социалните мрежи се появи снимка от сватба в Истанбул, на която присъства, пише "Türkiye Today". В публикация в Instagram от 8 май той обясни, че към датата на събитието – 3 май – Световната здравна организация все още не е обявила официално огнището на вируса на кораба.

„Когато присъствах на сватбата, епидемията от хантавирус още не беше обявена от СЗО“, написа той. Ченет допълни, че в момента е под карантина „за всеки случай“, но няма симптоми.

Инфлуенсърът се качил на круиза на 1 април в Ушуая, Аржентина. На 11 април 70-годишен нидерландец починал, а капитанът на кораба уверил пътниците, че става дума за „естествена смърт“ и няма опасност от зараза.

„Корабът е безопасен. Каквито и здравословни проблеми да е имал този човек, те не са били заразни“, казал капитанът, според видео, заснето от Ченет и публикувано от NBC News.

По думите на инфлуенсъра пътниците не били добре информирани за реалната ситуация. „Беше много страшно, защото никой не беше подготвен за това“, казва той.

След първия смъртен случай Ченет се изолирал заедно със своя оператор, но животът на кораба продължил почти нормално до 24 април. Пътниците продължавали да се хранят заедно, без маски и без предпазни мерки.

На 24 април тялото на починалия било свалено от кораба на остров Света Елена. Същия ден Ченет и десетки други пътници слезли на острова.

„Съжалявам, че ни позволиха да слезем след първата жертва. С нас имаше още над сто пътници, които контактуваха с местните хора“, казва той.

Междувременно съпругата на починалия нидерландец също се почувствала зле. 69-годишната жена отпътувала за Южна Африка със самолет, на който бил и Ченет, но починала на 26 април.

След пристигането си в Турция инфлуенсърът бил информиран, че карантина не е необходима при липса на симптоми. „Опитваме се да се изолираме максимално“, казва той.

На 2 май властите в Южна Африка обявиха трета жертва – германец, починал вследствие на заразата.

На 3 май Ченет присъствал на сватба в Истанбул – същия ден, в който СЗО официално потвърди първия лабораторно доказан случай на хантавирус на борда. Към 8 май организацията съобщава за осем предполагаеми случая, включително три смъртни. Шест от тях са лабораторно потвърдени като инфекция с вируса Andes.

На 6 май корабът отплава от Кабо Верде към Канарските острови, където се очаква да пристигне на 10 май.

Хантавирусът е инфекциозно заболяване, което обикновено се предава чрез контакт с гризачи или техни урина, изпражнения и слюнка. Според СЗО настоящият щам Andes може да се предава и между хора при близък и продължителен контакт.

Симптомите се появяват между една и осем седмици след заразяване и включват температура, силна умора, мускулни болки, кашлица и задух. В тежки случаи се развива хантавирусен белодробен синдром, който може да бъде смъртоносен.

Болестта привлече внимание и миналата година, след като Бетси Аракава – съпругата на актьора Gene Hackman – почина след заразяване с хантавирусен белодробен синдром.

