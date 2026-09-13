Нигерийци мамели американки с любов срещу пари
Заподозрените са свързвани с Black Axe – престъпна мрежа, за която се твърди, че действа в Африка, Европа и Северна Америка
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Заподозрените са свързвани с Black Axe – престъпна мрежа, за която се твърди, че действа в Африка, Европа и Северна Америка
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Откритието поставя повече въпроси, отколкото отговори
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