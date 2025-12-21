Кървава баня в Южна Африка! 9 убити при безразборна стрелба

Девет души са били убити, а други десет са ранени при масова стрелба рано сутринта в градче югозападно от Йоханесбург, съобщи южноафриканската полиция, цитирана от Ройтерс. Властите са започнали мащабно издирване на извършителите.

Инцидентът е станал малко преди 1:00 часа местно време в лицензирана таверна в градчето Бекерсдал, става ясно от официално полицейско изявление. По първоначална информация около 12 неизвестни нападатели са пристигнали с бял микробус и сребрист седан, след което са открили огън по клиентите на заведението.

Полицията съобщава, че стрелбата е била напълно безразборна. Нападателите са продължили да стрелят и при оттеглянето си от мястото на престъплението. Към момента мотивите за атаката остават неясни и ще бъдат установени в хода на разследването.

Ранените са транспортирани в различни медицински заведения, като част от тях са в тежко състояние. Силите за сигурност са отцепили района и работят по установяване на самоличността на извършителите.

Бекерсдал е част от местната община Ранд Уест Сити и е описван като район с високи нива на безработица и бедност, причинени от дългогодишния спад в добива на злато.

Южна Африка, която е най-голямата икономика на континента, продължава да бъде сред държавите с най-високи нива на насилствена престъпност в света. По данни на Ройтерс в страната се регистрират средно около 60 убийства на ден, като масовите стрелби все по-често се превръщат в част от ежедневната хроника.

