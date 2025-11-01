ООН подкрепи предложението на Мароко за автономия на Западна Сахара

Съветът за сигурност на ООН прие подкрепена от САЩ резолюция, с която одобри предложението на Мароко за автономия на Западна Сахара като основа за възобновяване на преговорите. Решението, което ДПА определи като „най-силният досега сигнал на международна подкрепа за Рабат“, укрепва позициите на Мароко в дългогодишния спор за богатата на ресурси пустинна територия.

Единадесет от петнадесетте членки на Съвета гласуваха „за“, а Русия, Китай и Пакистан се въздържаха. Алжир, основният противник на мароканските претенции и поддръжник на движението „Фронт Полисарио“, не участва в гласуването.

Резолюцията – дипломатическа победа за Рабат

Документът, приет с одобрението на Вашингтон, признава предложението на Мароко от 2007 г. като „реалистична и осъществима основа“ за политическо решение. То предвижда Западна Сахара да получи самоуправление под марокански суверенитет, без да се поставя въпросът за независимост. Резолюцията призовава страните да подновят преговорите „без предварителни условия“ и да постигнат „окончателно и взаимно приемливо решение, което да осигури самоопределение на народа на Западна Сахара“.

Американският представител в ООН Майк Уолц определи гласуването като „историческо“ и заяви, че то „засилва инерцията за установяване на дългоочаквания мир“.

Алжир и „Фронт Полисарио“

Алжир реагира остро на решението, като постоянният му представител в ООН Амар Бенджама заяви, че резолюцията „не отразява вярно доктрината на ООН за деколонизация“. Страната продължава да подкрепя „Фронт Полисарио“ – движението, което настоява за пълна независимост на Западна Сахара.

Мароко анексира части от територията след изтеглянето на Испания през 1975 г. и оттогава контролира значителни райони, докато въоръжени сблъсъци между мароканските сили и бойците на Полисарио продължават спорадично.

Миротворческата мисия с нов мандат

Освен политическата декларация, резолюцията удължава с още една година срока на мисията на ООН в Западна Сахара (MINURSO), която наблюдава прекратяването на огъня и подпомага процеса на преговори. САЩ, Израел, Франция и няколко африкански държави вече признават претенциите на Мароко върху територията, разположена между Мароко и Мавритания на атлантическото крайбрежие.

Новото гласуване в Ню Йорк укрепва дипломатическите позиции на Рабат, но рискува да задълбочи напрежението с Алжир – регионален съперник, който настоява, че въпросът за Западна Сахара остава „нерешен въпрос на деколонизация“.

