Пратениците на Тръмп тръгват към Москва и Киев
Уиткоф и Къшнър пристигат на 5 и 6 септември. Вашингтон прави нов опит да раздвижи преговорите за край на войната в Украйна
Следете всички новини, анализи и коментари за Дипломация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уиткоф и Къшнър пристигат на 5 и 6 септември. Вашингтон прави нов опит да раздвижи преговорите за край на войната в Украйна
Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицат...
Той обвини Бенямин Нетаняху в престъпления
Украинският президент пристигна в страна, традиционно близка до Москва, и започна разговори със сръбския си колега
Български посланик стъпи в Киев
Румен Радев разкри новата нота от Вашингтон и заяви, че тревогите му за цените след приемането на еврото са се оказали основателни
Рабат съчетава политика, икономика, Африка, религия и спорт в модел, който укрепва международната му тежест
Двата разговора на Тръмп в Деня на независимостта извадиха войната в Украйна на първа линия преди срещата на НАТО
Сред основните теми ще бъдат иранската ядрена програма
Свързват искането си с твърдения за незаконно строителство и сеч в района на „Баба Алино“ край Варна
Мъжът е с инициали И.Д. и е от града
САЩ готвят гигантски фонд за възстановяването на Иран
Макрон, Мерц и Лагард приветстваха историческия пробив между САЩ и Иран
Идва и македонския външен министър Тимчо Муцунски
Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“
Нашата обща цел, свързана с мира в Европа, остава в дневния ред, подчерта той
Срещата "не е била тайна"
Зеленски призова за среща и прекратяване на войната