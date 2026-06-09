Сензационна заявка от Тръмп! Иран е готов да ни даде всичко

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни. По думите му евентуалното споразумение ще доведе до отварянето на стратегическия Ормузки проток и ще гарантира, че Техеран няма да разполага с ядрено оръжиe.

"Намираме се в последните етапи на едно много, много добро споразумение“, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA вчера.

Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“.

Това стана часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.

В понеделник, по време на онлайн предизборен митинг в подкрепа на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, известен с твърдите си позиции по въпросите на войната и сигурността, американският президент отново прогнозира „пълна победа“ в рамките на следващите две седмици.

„В момента водим преговори. Те искат да сключат много добра сделка“, заяви Тръмп.

След това добави: „Готови са да ни дадат всичко", пише CNN.

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