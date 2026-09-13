Тръмп посочи кога свършва войната с Иран: Техеран иска сделка
Американският президент очаква конфликтът да приключи около междинните избори през ноември и прогнозира рязък спад на цените на петрола
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Американският президент очаква конфликтът да приключи около междинните избори през ноември и прогнозира рязък спад на цените на петрола
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
21 лидери кацат в Киргистан, голямата совалка започва от понеледник
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Той определи ръководството в Техеран като „невероятно лицемерно“
Нова военна операция се очаква през уикенда
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Американският президент Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че ако Иран не постигне окончателно ядрено споразумение със САЩ, той ще възобнови вое...