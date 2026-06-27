Пак ли война? САЩ атакува Иран, последва ответен удар

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи, че е нанесъл удари по американски военни позиции в Близкия изток в отговор на поредна американска атака срещу страната. Засега не се съобщават подробности кои точно обекти са били атакувани или какви са последиците от операцията.

Изявлението беше разпространено, след като по-рано полуофициалната иранска агенция ИСНА публикува съобщение, за което твърдеше, че е на КГИР. В него се посочваше, че отговорът на Иран на последния американски удар ще бъде „бърз и решителен“. Малко по-късно публикацията беше премахната от сайта на агенцията.

Американската армия нанесе удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Иран в „глупаво нарушение“ на примирието след нападение срещу товарен кораб в Ормузкия проток.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че в петък е атакувало складове за ракети и дронове, както и крайбрежни радарни позиции на Иран.

Според американските военни ударите са били отговор на атаката с дрон срещу товарен кораб в четвъртък. Инцидентът е довел до спиране на планираната евакуация на хиляди моряци, блокирани в региона.

От своя страна Техеран заяви, че корабът е бил атакуван, защото е преминавал по неразрешен маршрут през стратегическия Ормузки проток.

CENTCOM определи операцията като „мощен отговор“ на нападението с дрон.

„Неоправданата агресия на иранските сили срещу търговското корабоплаване е явно нарушение на примирието“, се казва в официалното изявление.

„Освен това опасното поведение на Иран подкопава свободата на корабоплаването по този жизненоважен международен търговски коридор.“

От командването заявиха още, че американските военни ще продължат да осигуряват безопасното преминаване и координацията на търговските кораби през Ормузкия проток.

Иран: САЩ нарушиха споразумението

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обвини „режима на САЩ, който нарушава договорите“.

В изявление КГИР посочва, че САЩ са извършили въздушен удар по иранското крайбрежие „под различни предлози, свързани с кораб, преминавал по неразрешен маршрут в Ормузкия проток“.

Иранските гвардейци твърдят, че военноморските им сили са отвърнали на удара, като са атакували американски военни позиции в региона, без да уточнят къде точно са нанесени ударите, съобщава BBC.

„Ако агресията се повтори, нашият отговор ще бъде още по-мащабен“, предупреди КГИР.

Ормузкият проток остава критична точка

След началото на американските и израелските удари срещу Иран в края на февруари Техеран на практика затвори Ормузкия проток.

Блокирането на този ключов маршрут за доставки на петрол и природен газ доведе до рязък скок на световните цени на петрола и сериозно затрудни транспорта на други важни суровини, включително торове.

Споразумението за прекратяване на огъня

На 17 юни САЩ и Иран се договориха да прекратят бойните действия чрез меморандум от 14 точки. Документът предвиждаше Иран да положи „максимални усилия за безопасното преминаване на търговските кораби без такси за срок от 60 дни“.

След американските удари вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа в социалната мрежа X:

„Ако Иран има възражения относно начина, по който се прилага меморандумът, може просто да вдигне телефона.“

Той добави: „Но на насилието ще бъде отговорено с насилие.“

Тръмп: „Ще разберете“

Председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че САЩ „отново нападат Иран по време на преговори“. Той продължи в публикацията си в социалните мрежи: „Това безразсъдно нарушение на прекратяването на огъня, както винаги, ще доведе до отстъпление и съжаление от тяхна страна. Играта на обвиняване вече не работи.“

По време на разговор с журналисти в Белия дом Доналд Тръмп отказа да каже как САЩ ще реагират по-нататък и дали според него примирието все още е в сила.

„Ще разберете“, заяви той.

„Не ми харесва фактът, че вчера стреляха. Не трябваше да го правят.“

На въпрос защо смята, че Иран е предприел подобна операция, Тръмп отговори лаконично:

„Те са малко по-различни.“

Засега няма официална информация от страна на САЩ за евентуални щети или жертви вследствие на твърденията на Иран.

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