Иран с тежка заплаха: Шантажира с удари по ключови обекти

Иран е отправил директно предупреждение към държавите от Персийския залив, че ще атакува ключова енергийна и стратегическа инфраструктура на тяхна територия, ако не убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати американските удари срещу Ислямската република и да се върне към дипломатически преговори. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на високопоставени източници.

Според информацията Техеран е заплашил с удари по петролни рафинерии, нефтени находища, електроцентрали, водни съоръжения, транспортни мрежи и други стратегически обекти в най-близките арабски съюзници на Вашингтон.

Предупреждението е било предадено по време на серия дипломатически контакти на високо равнище и е част от усилията на Иран да предотврати нова военна ескалация, като покаже какви тежки икономически последици би имал един по-широк конфликт в региона.

По данни на Ройтерс иранският външен министър Абас Арагчи е обсъдил темата със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар и Турция, както и с началника на пакистанската армия.

Арагчи е призовал държавите от Персийския залив да използват влиянието си върху Доналд Тръмп, за да бъде избегнато подновяване на американските удари срещу Иран.

„Готови сме да отвърнем на удара, но намирането на дипломатическо решение е най-добрият начин да се избегне по-широка ескалация и разрушение в региона“, е заявил иранският външен министър, според източник, запознат с разговорите.

Източник от Персийския залив е потвърдил пред Ройтерс, че посланието на Техеран е било недвусмислено – ако САЩ атакуват иранската инфраструктура, Иран ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и американски активи в региона.

Според агенцията дипломатическата офанзива на Иран цели да постави държавите от Залива пред избора дали да окажат натиск върху Вашингтон, или да поемат риска техните жизненоважни енергийни обекти да се превърнат в мишени при евентуална нова война.

Източници от дипломатическите среди посочват, че Саудитска Арабия вече е призовала американската страна да даде шанс на дипломацията, тъй като нова военна ескалация би довела до сериозни разрушения в целия регион.