Взривове разтърсиха най-важния петролен възел на Иран

Взривове са чути тази сутрин край иранския остров Харг - най-важният петролен терминал на страната и една от най-чувствителните точки в Персийския залив. Полуофициалната агенция Fars съобщи, че неин кореспондент на острова е чул експлозиите откъм морето, но не е видял дим.

Към този момент няма официално съобщение от иранските власти нито за причината, нито за евентуални щети. Допълнително напрежение внесе информация на базираната в Техеран Student News Network, че малък ирански петролен танкер е бил поразен с ракета край Харг, но тази версия все още не е независимо потвърдена.

Харг е петролният нерв на Иран

Тревогата е особено сериозна заради значението на острова. Преди началото на войната Харг е обработвал около 90% от иранския износ на суров петрол. Евентуален удар по терминалите, складовете или товарните съоръжения там би засегнал директно способността на Техеран да изнася петрол и би могъл да предизвика силна реакция на международните енергийни пазари.

Засега именно това най-опасно развитие не е потвърдено. Fars не съобщава за видим дим или поражения по самия остров, а иранските власти все още не са обявили прекъсване на работата на петролната инфраструктура.

Нова информация за ударен танкер

Часове след първите съобщения се появи информация, че малък ирански петролен танкер е бил ударен с ракета в района на Харг. SNN се позовава на местни източници и твърди, че при инцидента няма загинали. Засега не е ясно кой би извършил подобна атака, какъв е размерът на пораженията по кораба и дали случаят е пряко свързан с чутите експлозии.

До официално потвърждение тази информация трябва да се разглежда като предварителна. Няма и съобщение от американските военни, че САЩ са провеждали операция срещу Харг тази сутрин.

Само преди дни Тръмп изпрати предупреждение към острова

Инцидентът идва след необичайно остра серия от американски послания именно към Харг. На 30 август президентът Доналд Тръмп публикува генериран с изкуствен интелект клип и написа, че островът е „разбит на парчета“. Реален удар тогава не е имало, а американски представител потвърди, че въоръжените сили не са атакували Харг. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс по-късно обясни, че публикацията на Тръмп е била послание към Техеран.

Само ден преди сегашните взривове Тръмп отправи и нова заплаха към Иран, този път срещу силно укрепения комплекс Пикакс Маунтин край Натанз, като заяви, че САЩ могат да го ударят „много скоро“.

Напрежението отново се качи рязко

Военното напрежение между САЩ и Иран се изостри отново в края на август. Американските сили удариха два ирански ракетни пускови комплекса на остров Ларак, след като според Вашингтон Революционната гвардия се е подготвяла да използва ракети за поставяне на морски мини в Ормузкия проток. Иран отговори с балистични ракети срещу американски бази в Йордания.

На този фон всяка експлозия около Харг има далеч по-голямо значение от обикновен локален инцидент. Островът е сред най-важните звена на иранската икономика и вече няколко пъти се оказва в центъра на американските военни предупреждения. Засега обаче най-важният въпрос остава без отговор - какво точно е причинило днешните взривове и засегната ли е петролна инфраструктура.