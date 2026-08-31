САЩ и Иран отново си размениха удари – за първи път от повече от месец, с което опасността от ново разгаряне на конфликта в Близкия изток отново излезе на преден план.

Сблъсъкът се разигра в нощта срещу понеделник, след като американските сили атакуваха ирански ракетни установки на остров Ларак. Вашингтон заяви, че там са били засечени ирански сили, подготвящи разполагането на морски мини в Ормузкия проток.

Техеран отговори с ракетни и дронови атаки срещу две американски военни бази в Йордания.

Така Ормузкият проток отново се оказа в центъра на напрежението. Водният път е един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки, а контролът върху него постепенно се превърна в ключов елемент от продължаващия конфликт.

Битката за жизненоважния воден път

Шест месеца след началото на конфликта САЩ и Иран са въвлечени в своеобразна битка за контрола върху корабоплаването през протока.

Техеран настоява за правото си да упражнява контрол върху района и извършва атаки срещу плавателни съдове. Вашингтон, от своя страна, се стреми да гарантира свободното движение на корабите чрез военни ескорти и натиск върху иранските пристанища.

Последната размяна на удари идва само дни след като Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за разчистен от мини.

Какво се случи край остров Ларак

Американските сили са атакували две ирански ракетни установки на остров Ларак. Според капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM), там са били забелязани ирански военни, които подготвяли изстрелването на ракети с мини в протока.

CENTCOM определи операцията като „ограничени, прецизни действия“ срещу ирански сили, които представлявали непосредствена заплаха за корабоплаването.

Американското командване заяви, че целта е да бъдат защитени цивилните моряци, търговските кораби и свободният поток на международната търговия.

Жители на района съобщават, че са чули експлозия в близост до острова, който се намира край бреговете на Бандар Абас в Южен Иран. Иранските държавни медии съобщиха за жертви сред иранските сили и цивилното население.

Ислямската революционна гвардия определи американската операция като „стратегическа и фатална грешка“ на администрацията на Тръмп и обеща ответни действия.

Иран отвърна

По-късно IRGC съобщи, че е изстреляла ракети и безпилотни самолети срещу две американски военновъздушни бази в Йордания.

Йорданските въоръжени сили заявиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала и унищожила осем ракети, навлезли във въздушното пространство на страната.

Според йорданската държавна информационна агенция „Петра“ снарядите са били неутрализирани, преди да застрашат цивилното население или имущество.

Тръмп отправи предупреждение

Американската администрация съобщи, че CENTCOM е приключил разчистването на морските мини от международните корабоплавателни маршрути в Ормузкия проток.

Вашингтон отправи и директно предупреждение към Иран:

„Иран е уведомен, че всеки кораб или лодка, поставящи нови мини, ще бъдат незабавно и систематично унищожавани.“

Американски представител заяви, че силите на САЩ продължават внимателно да наблюдават района и са готови да гарантират свободното движение на търговските кораби през стратегическия воден път.

На този фон дипломатическият канал между Вашингтон и Техеран остава практически затворен. Белият дом заяви миналата седмица, че в момента не се водят преговори между двете страни.

След седмици на относително военно затишие новата размяна на удари показва, че конфликтът далеч не е приключил – а Ормузкият проток може да се окаже мястото, където следващият му взривен епизод ще започне.