САЩ готви удар, какъвто Иран не е виждал

САЩ подготвя нова серия от безпрецедентни мерки срещу Иран, като съчетава крайна икономическа изолация с продължаване на морската блокада. Американският министър на финансите Скот Бесънт предупреди, че предстоят действия, „каквито не са виждани“ в историята на икономическия натиск срещу отделна държава.

Вашингтон демонстрира готовност да запази военното си присъствие толкова дълго, колкото е необходимо. Новото предупреждение идва на фона на поредни атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток, за които Обединените арабски емирства обвиняват Иран.

Кризата около Ормуз вече удря пряко световното корабоплаване и енергийните пазари. Трафикът през стратегическия проток остава чувствително под обичайните нива, а през него преди войната преминаваше около една пета от световния петрол. На 13 август само девет товарни кораба са преминали през протока при средно 12 дневно от началото на месеца, сочат данни на Kpler, цитирани от Ройтерс.

Следва невиждана изолация

„Следете какво предстои през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито не са виждани в историята на икономическата изолация на една държава“, заяви Бесънт в интервю за „Нюзмакс“.

Американският финансов министър очерта стратегия в две направления - още по-тежък финансов натиск и продължаваща блокада, която да ограничи движението на стоки към и от иранските пристанища. По думите му става дума за „икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега“.

Това поставя икономическия натиск редом до военния като основен инструмент на администрацията на Доналд Тръмп. Целта, заявена от Вашингтон, е да се увеличи цената за Техеран, докато продължават споровете около свободното корабоплаване през Ормуз и преговорите за прекратяване на конфликта.

Флотът може да остане безсрочно

Министърът на отбраната Пийт Хегсет даде ясно да се разбере, че Иран не може да разчита американските военноморски сили просто да се изтощят и да напуснат района. Според него ВМС на САЩ могат да поддържат блокадата практически безсрочно чрез ротация на корабите.

„Безсрочно ВМС на САЩ могат да поддържат такава блокада, защото ще сменяме корабите, както правим и досега, и ще продължим“, заяви Хегсет пред журналисти по време на посещение в Панама.

Той отхвърли и появилите се твърдения за влошени условия на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, като заяви, че ситуацията е била „напълно изопачена“. Корабът и придружаващи разрушители пристигнаха в района на Близкия изток още през януари, когато Вашингтон увеличи военното си присъствие заради нарастващото напрежение със Техеран.

Хегсет подчерта, че на екипажите се осигуряват всички възможни ресурси, макар някои мисии да продължават по-дълго и да преминават при тежки условия и с по-малко посещения в пристанища.

Нови удари срещу корабоплаването

Само часове преди новите американски предупреждения Националната петролна компания на Абу Даби ADNOC съобщи, че два нейни плавателни съда са били атакувани при преминаване през Ормузкия проток. Няма ранени, а компанията обяви, че ситуацията е овладяна. Не бяха разкрити подробности за корабите, товарите и нанесените щети.

Министерството на външните работи на ОАЕ директно обвини Иран и осъди атаката. Според Ройтерс Абу Даби определя действията като пиратство от страна на иранската Революционна гвардия и предупреждава, че те застрашават не само регионалната стабилност, но и глобалната енергийна сигурност. Това е вторият подобен инцидент с плавателни съдове на ADNOC за по-малко от седмица.

ОАЕ последователно настояват Ормузкият проток да остане свободен за международното корабоплаване. Още през пролетта Абу Даби обвини Иран в атаки срещу търговски съдове и в поставяне под риск на международните морски маршрути, като поиска твърди гаранции за свободата на навигацията.

Техеран засега не е коментирал последните обвинения на ОАЕ. Иранските власти обаче продължават да поставят условия за пълното отваряне на Ормуз, сред които освобождаване на замразени ирански активи и промяна на американската политика в региона.