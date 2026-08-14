САЩ преразглеждат ядрената си стратегия

САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от ДПА.

По думите му става дума за „относително малко преразглеждане“, насочено основно към конкретни сценарии за потенциална употреба на ядрено оръжие.

„Очевидно целта тук е да се запазят възпирането и стабилността“, подчерта Колби.

Той обясни, че американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „операции за смяна на режими“ към по-отбранителна функция, насочена към предотвратяване на конфликти и защита на териториалната цялост на съюзниците.

Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която предвижда и потенциална употреба на маломощни тактически ядрени оръжия при регионална война с Китай или Русия.

Според американската медия информацията е получена от петима души, запознати с плановете на Пентагона.

Става дума по-специално за сценарии, при които съюзник на САЩ е заплашен или атакуван от друга държава.