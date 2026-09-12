Тръмп с мистериозно послание 25 години след 11 септември
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
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„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции
Предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран сериозно в икономически план
Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
Вашингтон обмисля промени, свързани с възможна употреба на тактически ядрени оръжия при регионален конфликт
Надява се Иран и САЩ да сложат край на кризата
Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
Остри думи от Галибаф
Белият дом намекна, че може да пренебрегне решението
Блокадата обаче остава
Йотова се надява на спокоен сезон без нови инциденти
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
Антъни Блинкън предизвика шум в системата
Станахме свидетели на мирно предаване на властта
Американският президент Барак Обама ще има неформална среща с турския си колега Ердоган. Информацията за това се появи ден след като стана ясно, че пр...