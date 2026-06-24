Тръмп се ядоса на Сената: Иран е на колене, а те ми пречат

Американският Сенат прие резолюция, с която призовава за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран. Решението беше подкрепено с 50 срещу 48 гласа и показва нарастващото напрежение около конфликта, който започна на 28 февруари.

Вотът разкри и пукнатини в редиците на Републиканската партия. Четирима републикански сенатори подкрепиха резолюцията заедно с почти всички демократи, а двама републиканци изобщо не участваха в гласуването.

Документът задължава президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати участието на американските въоръжени сили във военните действия срещу Иран. Въпреки това ефектът от решението остава неясен.

Според Белия дом резолюцията е противоконституционна и администрацията не е длъжна да я изпълнява. Юристи отбелязват, че спорът вероятно ще се пренесе в съда.

Гласуването идва в момент, когато Вашингтон и Техеран водят преговори за мирно споразумение, а обществената подкрепа за продължаване на конфликта остава ограничена.

Според анализатори вотът е по-скоро политически сигнал към Белия дом, отколкото инструмент, който реално може да прекрати военните операции. Въпреки това той показва, че дори сред републиканците растат съмненията относно продължаването на конфронтацията с Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува решението на Конгреса да приеме символична резолюция, призоваваща за прекратяване на военните действия срещу Иран, като я определи като „неуместна и безсмислена“, предаде АФП.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп коментира гласуването в Сената, при което резолюцията беше одобрена с 50 гласа „за“ срещу 48 „против“.

„Имам Иран на колене, готов да падне окончателно... и точно тогава Сенатът на САЩ решава да проведе едно неуместно и безсмислено гласуване по Закона за военните правомощия“, написа той. Американският президент заяви още, че действията на сенаторите са затруднили работата му.

„Тези сенатори току-що направиха задачата ми по-трудна, но аз ще я изпълня по един или друг начин, защото винаги постигам целите си“, добави Тръмп.

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