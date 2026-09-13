Американски сенатор разкри кога приемат адските санкции срещу Русия
Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
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Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
Започва безмилостен лов на т.нар. „сенчест флот“
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Насърчавам Сената да потвърди назначението му възможно най-бързо, написа президента
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Най-дългата бюджетна парализа приключи, но остави дълбоки пукнатини в Демократическата партия
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Те се надяват законът да бъде внесен за гласуване в Сената преди ваканцията през август
Решаващият глас беше на вицепрезидента Джей Ди Ванс
Демократите се запасяват с яйца и жълто-сини шалчета
Изправя се пред няколко големи предизвикателства като финансов министър
Сенатът на САЩ утвърди Пийт Хегсет на поста
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„Днес започва нова вълна“, заяви победителят Бърни Морено, избран в Охайо
Чака се подписа на президента Байдън
В долната камара обаче шансовете за приемането на документа остават ниски
Закон от 3100 страници казва за какво отиват парите