Разрив при демократите след вота за бюджета на САЩ

Вотът в Сената, с който американските законодатели сложиха край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на САЩ, не донесе обединение, а извади наяве острата вътрешна криза в Демократическата партия.

Гласуването, прието с 60 на 40 гласа, се превърна в тест за лоялността в редиците на демократите, като осем от тях застанаха на страната на републиканците и позволиха на законопроекта да мине напред. Резултатът спря политическата безизходица, но разпали буря от обвинения, гняв и призиви за оставки сред самите демократи.

„Ню Йорк Таймс“: Вътрешни борби и загуба на доверие

„Сделката относно работата на правителството възроди вътрешните борби сред демократите“, пише Ню Йорк Таймс, описвайки вотa като момент на разрив и взаимни обвинения в предателство. Изданието отбелязва, че гневът в партията не е насочен само към „дезертьорите“, подкрепили проектозакона, но и към лидера на малцинството в Сената – сенатор Чък Шумър (на снимката горе), който отказа да застане зад него.

„Ожесточените критики дойдоха от всички кътчета на Демократическата партия. Умерени членове на Камарата на представителите, прогресивни сенатори, самопровъзгласили се бунтовници и хора от политическия елит изразиха едно и също яростно несъгласие със споразумението, което осем сенатори сключиха, за да сложат край на най-дългата пауза в работата на правителството“, пише репортерът Майкъл Голд от Капитолия.

Демократите обвиняват своите представители, че са приели компромис без реален напредък по основното искане – удължаване на здравните субсидии, чийто срок изтича в края на годината. Така, по думите на изданието, партията е пропуснала ключов шанс да свърже финансирането на федералното правителство с гарантиране на здравните осигуровки.

Парализата, продължила 41 дни, един час и 18 минути, остави стотици хиляди федерални служители в принудителен отпуск и засегна социалните помощи и въздушния транспорт. Президентът Доналд Тръмп не остана безучастен, като коментира за Фокс Нюз: „Шумър си мислеше, че може да пречупи републиканците, но републиканците го пречупиха.“

„Монд“: Отстъплението на осем сенатори и символиката на поражението

Френският вестник Монд описва случилото се като „отстъпление в редиците на демократите“, което е проправило пътя към възобновяване на работата на правителството. След 40 дни безизходица осем сенатори от опозицията са се присъединили към републиканците, за да придвижат напред законопроекта.

„Демократите първи се предадоха. Или по-скоро шепа от тях,“ пише Монд. „Седем демократи и един независим застанаха на страната на републиканците в неделя, 9 ноември. Те гласуваха в подкрепа на придвижването на законопроекта за бюджета, който проправи път към края на парализата.“

Френското издание изтъква, че именно отказът да се постигне договорка за продължаване на здравните субсидии е бил ябълката на раздора. Според Монд с това решение демократите са изгубили моралното предимство, което можеше да им осигури подкрепата на милиони американци с ниски доходи – хора, които щяха да се възползват от увеличени здравни помощи на стойност стотици милиарди долари.

„Вашингтон пост“: Компромис с висока цена

„Сделката за възобновяване на работата на правителството бе приета от Сената и се отправя към Камарата на представителите“, пише Вашингтон пост, според когото двупартийното споразумение е резултат от умората на всички страни след безпрецедентната парализа. Камарата на представителите, която ще се събере за първи път от 50 дни, вече е готова да гласува споразумението, постигнато през уикенда.

Лидерът на републиканското мнозинство Джон Тюн (Южна Дакота) заяви: „Мога да прекарам час, говорейки за всички проблеми, които се уголемяваха като снежна топка, колкото по-дълго продължаваше тази парализа.“ Според изданието независимият сенатор от Мейн Ангъс Кинг е бил осмият глас в подкрепа на републиканците, докато сенаторът от Кентъки Рандъл Пол е гласувал „против“.

Компромисният пакет комбинира три отделни механизма за финансиране за пълна година за определени държавни служби, както и временен законопроект за останалите, валиден до 30 януари. Вашингтон пост отбелязва, че макар сделката да възстановява нормалната работа на държавата, тя оставя след себе си партия, разединена и наранена от взаимни обвинения.

„Файненшъл таймс“ и „Телеграф“: Победата е на Тръмп

Британският Файненшъл таймс също подчертава, че решението на Сената е станало възможно благодарение на „отстъплението сред демократите“. Изданието вижда в това още една стратегическа победа за Доналд Тръмп, който, след като вече контролира темпото на политическата криза, сега получава и възможността да представи себе си като „човека, който отвори Америка отново“.

Телеграф допълва, че гласуването е премахнало едно от последните препятствия пред президента по пътя му към възстановяване на държавните функции. Според британския всекидневник Тръмп възнамерява „много бързо“ да подпише закона, за да демонстрира решителност и контрол след седмици, белязани от политически хаос.

С прекратяването на парализата американската държава отново заработва, но политическата температура във Вашингтон остава висока. Демократите излизат от кризата не като победители, а като партия, разединена от компромиса, който част от тях приеха, а останалите не могат да им простят.

