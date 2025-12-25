Къде избяга Мария Игнатова за Коледа

Мария Игнатова избяга далеч от суетата и посрещна Коледа сред снежна приказка и уютна празнична атмосфера.

Тв водещата сподели в Инстаграм серия от кадри от зимната си разходка в заснежена гора, както и от празничната трапеза, а към снимките добави и лично послание с типичното си чувство за хумор и философия.

"Честита Коледа! Снегът навън е по-полезен от снега през прозореца... Да станем от масите, ми е мисълта", написа Игнатова.

