Пълна мистерия! Сензационна версия за силните магнитни бури

Космически кораб ни обстрелва със заредени частици и от това се получиха силните магнитни бури тези дни.

На 2 февруари корабът бе заснет от SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) – апарат, изстрелян и поддържан от НАСА и Европейската агенция за космически изследвания, предназначен изцяло да изследва на Слънцето и неговата активност.

Корабът прилича на гигантска космическа птица, каквито досега няколко пъти са били забелязвани и снимани от SOHO. Дължината на разперените крила на тази птица е 150 000 километра, което е няколко пъти повече от диаметъра на Земята. За сравнение, нашата планета при екватора има диаметър 12 756 км, а самата екваториална обиколка е 40 075 км.

Миналата година навръх 24 май бе заснета подобна птица и това предизвика множество спорове сред учените, а мистици видяха в нея ангел небесен, уфолози пък твърдяха, че е космически кораб на извънземни.

Преди това няколко пъти са били снимани подобни обекти край Слънцето, но все още не може да бъде изведена някаква система в появяванията им. Сега обаче и за пръв път корабът се появи с мощно магнитно излъчване, което попадна и върху Земята. То излезе от новата област в северната половина на Слънцето, известна с номера си 4366. Тя е забелязана само преди няколко дни и от 1 февруари вече е дала над 60 изригвания от максималния клас.

Една от версиите на уфолозите е, че Слънцето обстрелва кораба на извънземните. Разбира се, това засега е само в частта научна или ненаучна фантастика. Но интересен момент дойде от руската обсерватория за слънчева активност, пише "Телеграф". Според тамошните физици самият обект, който те наричат космически ангел за поетично благозвучие, излъчва въпросния обстрел със слънчев вятър, който при идването му към Земята се превръща в магнитни бури, срещайки геомагнитната защита на нашата планета.

Руснаците обаче с прагматизъм обясняват, че има вероятност апаратурата на SOHO да е създала проблеми и по този начин изхвърлянето на коронарна маса да се вижда като птица. Друга версия е как понякога това изхвърляне наистина може да придобива подобна форма, макар и много рядко, а все още не е ясно защо е точно така.

Уфолозите обаче отиват далеч в теориите си. Според тях става въпрос за извънземен кораб, който минава през нашето Слънце. Теоретично това е напълно възможно и подобни звезди могат да бъдат използвани като портали към други измерения или за бързо преминаване към други места в галактиката или извън нея. Това обяснява и засиленото изхвърляне на коронарна маса.

