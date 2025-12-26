Адски взрив в джамия. Убити и ранени

Най-малко осем души загинаха и 18 бяха ранени при експлозия в джамия на алауитското малцинство в сирийския град Хомс. Това предаде "Ройтерс", като цитира информация на сирийската агенция САНА. Тя се позовава на Наджиб ан Насан, представител на сирийското здравно министерство.

Пресслужбата на град Хомс съобщи, че взривното устройство е избухнало в джамията "Имам Али бин Таиб". Силите за сигурност са отцепили района. Според Исам Нааме, представител на местните власти, експлозията се е случила по време на обедните молитви, най-натовареното време от деня за джамиите. Засега никой не е поел отговорност за нападението, предаде Нова тв.

Представители на местната власт изложиха пред "Ройтерс" версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Сирийското външно министерство определи смъртоносния бомбен атентат като „отчаян опит” да се дестабилизира страната и обеща да потърси отговорност от извършителите. Мунистерството осъди „този подъл престъпнически акт“, при който загинаха най-малко 8 души. То заяви, че нападението е „в контекста на повтарящи се отчаяни опити да се подкопае сигурността и стабилността и да се разпространи хаос сред сирийския народ“, предаде АФП.

Министерството повтори „твърдата си позиция в борбата срещу тероризма във всичките му форми”, като подчерта, че „такива престъпления няма да възпрат сирийската държава от продължаване на усилията й за укрепване на сигурността, защита на гражданите и изправяне на виновните пред съда”.

Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.В началото на този месец двама американски войници и цивилен преводач бяха убити в централна Сирия от нападател, който според властите е предполагаем член на сунитската организация "Ислямска държава".

