Адски взрив в джамия. Убити и ранени
Силите за сигурност са отцепили района
100 години от най-пъкления план, отнел живота на 213 българи
Шпигел разкри предупреждения, изпратени от властите в Саудитска Арабия
Разследващите ще проучат дали заподозреният е действал като част от група хора, които са се насърчав...
Големите въпроси са какви са причините, които са довели до тази агресия
Фицо вероятно е очаквал инцидент, тъй като през април говори за възможно убийство на водещи словашки...
В Словакия този вид конфронтация достигна до своя апогей, каза Милен Керемедчиев
Животът на премиера, който оцеля при опита за убийство, вече не е в опасност, твърди говорител
Кола с възможни престъпници е била спряна близо до границата на Беларус и Украйна
Според него терористичният акт ще отклони фокуса около войната в Украйна
Над 40 журналистически екипа, дошли да отразят събитието, бяха изгонени от мястото на трагедията
"Предупредихме руснаците по съответния начин", твърди източник от САЩ