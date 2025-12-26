Кошмар! Потоп удави Калифорния, има жертви /СНИМКИ/

Зловеща зимна буря удари Калифорния и потопи под вода слънчевия щат. В няколко окръга беше обявено извънредно положение. Най-малко трима души загубиха живота си.

Щатът остава изложен на опасност от внезапни опустошителни наводнения, а по крайбрежието му се очакват големи вълни, предупредиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Малкото градче Райтууд беше особено силно засегнато. Идиличното място в планините Сан Габриел - на около 130 километра източно от Лос Анджелис, се превърна в епицентър на разрушенията.

Ситуацията беше особено тежка, защото там районът вече беше опустошен от горски пожар през 2024 г. Кални свлачища отнесоха пътища, повредиха къщи и заровиха цели имоти под отломки и пръст.

Повечето от приблизително 5000-те жители успяха да се спасят навреме. Но не всички бягат, съобщава bTV.

Жителят коментира пред Асошиейтед прес как семейството му остава въпреки опасността.

„Играхме карти цяла нощ – на свещи и фенерчета“, казва той. Навън природата бушува, докато вътре семейството се опитва да спаси Коледата си.

Екстремното време се предизвиква от така наречения „атмосферен поток“. Това са течения в атмосферата, които абсорбират огромни количества водна пара от тропиците и я пренасят към по-хладни региони.

Когато тази влага достигне сушата, тя води до проливни валежи.

„Лос Анджелис Таймс“ съобщи за най-малко три смъртни случая, причинени от тежкото време.

Мъж е загинал по натиска на паднало дърво в Сан Диего.

„Ако мислите да пътувате по време на коледните празници, моля, преразгледайте плановете си", коментираха метеоролози.

Районите, наскоро засегнати от горски пожари, са особено изложени на риск. Обявено е извънредно положение в няколко окръга, включително Лос Анджелис и престижни предградия като Малибу.

Налице е опасност от лавини в планинската верига Сиера Невада, по-специално около езерото Тахо, уточнява АП.

