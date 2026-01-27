Втора река излезе от коритото си. Бедствие и Пиринско ВИДЕО

След ужаса в Ардино, където река Арда откъсна 6 села от света, и Места опасно се надигна. Обилните валежи през последното денонощие предизвикаха сериозни материални щети и наводнения в Югозападна България. Екипи на пожарната са реагирали на множество сигнали за бедстващи хора и активизирани водни маси, съобщи Топпреса.

Сложна остава хидрологичната обстановка в област Благоевград след интензивните дъждове, които не стихват през изминалите 24 часа. Най-критична е ситуацията в района на Хаджидимово, където придошлите води на река Места излязоха от коритото си и наводниха десетки декари земеделски земи. Към момента няма данни за пряка опасност за населените места в близост, но стопаните изразяват опасения за реколтата си, информира още Топпреса.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) съобщават за регистрирани най-малко шест сигнала за отводняване на приземни етажи и мазета в различни точки на областта. Мобилизирани са всички налични екипи за справяне с последиците от водната стихия.

Особено драматична бе ситуацията в санданското село Склаве. Местната река, чийто дебит се е увеличил многократно, буквално „погълна“ лекотоварен камион. Превозното средство е потънало наполовина в бурните води при опит да премине през критичен участък. На място са изпратени специализирани екипи, които да обезопасят района и да съдействат за изваждането на машината.

Властите продължават да следят нивата на големите речни артерии в региона. Припомняме, че отговорността за управлението на водите и язовирите в района е разпределена между Министерството на околната среда и водите (чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“) и НЕК ЕАД, които управляват основните хидротехнически съоръжения.

Към този час валежите в региона започват постепенно да отслабват, но рискът от нови разливи остава висок поради преовлажняването на почвата. Гражданите се съветват да избягват преминаването в близост до речни корита и мостове с компрометирана структура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com