Разкриха важни новини за Янка Рупкина

Мениджърът на Янка Рупкина използва социалната мрежа, за да даде подробности за здравословното състояние на певицата, след като днес стана ясно, че тя е приета в болница, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа Владислав Славов:



"Скъпи приятели, имам невероятна новина! Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.



Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.



Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила - тя ще се справи и този път.



Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.



За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата".

