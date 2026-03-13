Разкриха важни новини за Янка Рупкина

Легендарната певица вече е по-добре

Разкриха важни новини за Янка Рупкина
13 мар 26 | 23:52
Мениджърът на Янка Рупкина използва социалната мрежа, за да  даде подробности за здравословното състояние на певицата, след като днес стана ясно, че тя е приета в болница, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа Владислав Славов:

"Скъпи приятели, имам невероятна новина! Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.

Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.

Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила - тя ще се справи и този път.

Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.

За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата".

