Габрово ври и кипи. Губернаторът с извънредно решение (ВИДЕО)

Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града. Случаят е от 6 май вечерта, но стана популярен в социалните мрежи заради кадри от охранителни камери. В него участват жени и мъже, като се вижда, как един от участниците рита в главата паднал човек. Потърпевшите са трима.

"Мъжът лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ", разказва Ваня, която е свидетел.

Спорът между съседите става, заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването. Според МВР става дума за битов инцидент.

"Искам да подчертая, че става сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци. Всички са български граждани. Задържани са две от лицата, причинили леки телесни повреди, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар", каза заместник-директорът на ОД на МВР Габрово Цветан Петков.

"Няма взети мерки за неотклонение. Няма повдигнати обвинения. Тепърва се уточняват телесните повреди", заяви районният прокурор Борислав Борисов.

Жените, които са вдигали шум и техните близки са от маргиналната общност. Заради инцидента Община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Въпреки това, близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на града пред дома ѝ.

Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването, където бяха посрещнати от жандармерия и полиция, която не ги допусна до домовете на предизвикалите сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полунощ без ексцесии.

Заради напрежението в града областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква спешна работна среща с представители на отговорните институции и членовете от Община Габрово в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово.

Срещата е насрочена за утре от 13:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Габрово.

В срещата са поканени да участват представители на Община Габрово, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, Регионалното управление на образованието – Габрово, отдел „Закрила на детето“, Областната дирекция на МВР – Габрово, Зоналното жандармерийско управление – Плевен, Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствени организации и Съюза на българските журналисти – Габрово.

По време на срещата ще бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на обществения ред и недопускане на ескалация на напрежението, както и възможности за дългосрочни решения чрез образователни инициативи, активен диалог и социална подкрепа.

Целта е институциите да изработят общ подход и дълготраен механизъм за реакция при подобни ситуации, основан на законността, обществения интерес и междуетническата толерантност.

