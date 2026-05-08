Щедрост, която остава. Проф. Цоло Вутов с признание от Копривщица

Председателят на ОбС д-р Рашко Христов и кметът на Община Копривщица Мария Тороманова връчват на проф. дтн инж. Цоло Вутов плакет, решението на ОбС и символичните ключове на града

„Вече цели 10 години един спомен за стотици детски очи не ме напуска. И така вероятно ще бъде до края на дните ми…“ С тези думи Кунка Неделева, дългогодишен музеен работник от Копривщица, се връща към един от онези мигове, които остават завинаги. „Очите – пълни с будност и знание, греещи с надежда и самочувствие, изпълнени с гордост и достойнство от делата на дедите ни“, разказва тя за срещите си с ученици по време на инициативата „Мечта за свобода“.

През 2016 г., по повод 140 години от избухването на Априлското въстание, като уредник към Дирекция на музеите – гр. Копривщица, тя се включва в регионалния конкурс за ученически творби „Мечта за свобода“ по дарителската програма „Култура и национална идентичност“ на Геотехмин ООД и Елаците – Мед АД. Заедно с историци от Национален музей „Христо Ботев“ – Калофер посещава училищата в седем общини: Етрополе, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч, където разказват на учениците за живота и примера на Христо Ботев и Димчо Дебелянов.

Катализатор на идеята за това родолюбиво начинание е проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалецът, който има дългогодишна последователна подкрепа за българската памет, образование и духовност. „Неведнъж през годините той е заставал зад каузи, за които Копривщица е търсила подкрепа – и материална, и морална“, казва Неделева. В периода 2018 – 2024 г., когато е била директор на музеите, институцията получава многократна помощ за събития, посветени на бележити личности и исторически годишнини.

Вписал се трайно в обществения и културен живот на средногорския град, проф. дтн инж. Цоло Вутов ежегодно дарява средства на община Копривщица, на религиозни, културни, образователни, спортни институции, на неправителствени организации и сдружения.“

Именно тази отдаденост към хората и към българските корени намери своето поредно признание по време на тържествената заря проверка по повод 150-годишнината от Априлското въстание. На 30 април проф. Вутов бе удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Копривщица. Отличието получава и Светлана Мухова – уредник на къщата-музей на Георги Бенковски.

Официалните гости на трибуната площад „20-ти април” по повод тържествената проверка заря. Сред тях е служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, депутатите Румен Миланов и Атанас Славов, президентският секретар Пламен Савов

Решението на Общинския съвет идва като естествен отговор за икономическия принос на индустриалеца и години подкрепа – както за развитието на общината, така и за съхраняването на неговата историческа памет. Сред конкретните проекти, отбелязани по време на тържествената проверка от председателя на ОбС д-р Рашко Христов и водещата Райна Пачева, директор Дирекция на музеите – Копривщица, са ремонтът на купола на Мавзолея-костница на априлци, възстановяването на иконописа в църквата „Св. Николай“ и ежегодната подкрепа за храмовия празник на най-старата църква в града „Свето Успение Богородично“.

Със средства на дружества от Група ГЕОТЕХМИН са реновирани възрожденски къщи, подкрепят се и културни събития, книги и инициативи, които пазят жив духа на Копривщица. Особено място в тази подкрепа заема работата с младите хора. С дарения на проф. Вутов е създаден художествено-документалния филм „Музикалната магия на Копривщица“, посветен на прекрасния Ученически духов оркестър при Средно училище „Любен Каравелов“ - символ на приемственост и вяра в бъдещето, както и редица образователни инициативи.

Кунка Неделева ще помни цял очите на децата участници в инициативата „Мечта за свобода“

„За мен е огромна чест и дълбока лична гордост да бъда удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Копривщица – при това в деня, в който честваме 150 години от Априлското въстание“, каза проф. Вутов на площада пред гражданите и гостите на тържествената проверка заря, сред които бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, народните представители от Софийска област проф. Румен Миланов и Атанас Славов, президентският секретар по духовност и култура доц. Пламен Савов и други официални лица.

„Радвам се, че Група Геотехмин – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой, Геотрейдинг – и чрез нашата програма „Българските добродетели“ успяхме да помогнем на този град – музей“, каза проф. Вутов. Той посочи, че са възстановени къщи и няколко комплекса, както и отделни елементи от църкви и паметници, и подчерта, че се гордее с постигнатото.

Децата от ДГ „Евлампия Векилова“ изнасят рецитал „Моята България“ по повод 150г. Априлско въстание

Индустриалецът дари паричната награда към отличието на Целодневна детска градина „Евлампия Векилова“, за да подкрепи децата, към които се обърна лично в словото си. Той допълни: „Ще продължим да бъдем до Копривщица – с отговорност към настоящето, с уважение към миналото и с дълг към бъдещето.“

Проф. Вутов е носител на орден „Стара планина“ – първа степен, на редица престижни отличия и е почетен гражданин на София, Етрополе, Луковит, Златица и Челопеч.

Но може би най-точната оценка не идва от наградите, а от следите, които оставя с делата си.

„И въпреки че заслугите му са много, пред мен отново оживяват онези детски очи…“, казва Кунка Неделева. Защото, твърди казва тя: „Дарителите не само променят съдби – те променят бъдещето.“

И именно затова днес името на проф. Вутов се свързва не просто с успех и признание, а с истинска грижа за хората и отговорност към бъдещето.

