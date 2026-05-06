Йотова поздрави гвардейците, осветиха знамената (ВИДЕО)

Днес, 6 май, България чества един от най-знаковите си празници - Денят на храбростта и празник на Българската армия.

Той съвпада с Гергьовден, когато православната църква почита свети Георги Победоносец. Той е символ на мъжеството и закрилник на войската. Тази година над столицата прелетяха самолети от състава на Военновъздушните сили. В демонстрацията на Гергьовден участваха новите изтребители F-16 Block 70.

Стотици граждани я наблюдаваха, предаде репортер на NOVINI.BG.

Президентът Илияна Йотова поздрави гвардейския строй с празника. В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

След това българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети бойните знамена и знамената - светини.

В тържествения ритуал участват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Сред присъстващите са председателят на Народното събрание Михаела Доцова, служебният министър-председател Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, лидери на парламентарно представени политически сили и депутати, министри от служебния кабинет, представители на държавни институции, на официални вероизповедания в България, на дипломатическия корпус и на военно-патриотичните съюзи.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com