Голяма промяна с метрото. 40 дни нови линии

Метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ по линия 3 няма да работят от 11 май до 20 юни, съобщиха от столичния "Метпрополитен".

Движението ще се осъществява в участъка от метростанция "Горна баня" до метростанция "Орлов мост".

Причината за ограничението е планиран 40-дневен ремонт в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите "Слатина" и "Младост".

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите "Орлов мост" и "Хаджи Димитър".

Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

Три нови спирки на софийското метро влизат в експлоатация в края на юли. Те са по линия 3 от „Горна Баня“ до „Хаджи Димитър“.

По оценки на Столичния метрополитен удължаването на метрото ще даде възможност на още 45 хиляди души да пътуват с подземната железница.

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" вече е във финална фаза на изграждане. Екипите изпробват електрическата мрежа. От Столичен метрополитен казват, че тези 3 нови станции са били най-трудният строеж, защото се е наложило да отклонят реката.

