Гюров кахърен. Може да му изгасят светлините

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката. Това каза служебният премиер Андрей Гюров във видео, качено във Фейсбук.



"Предстои смяната на властта. Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем...



Аз и моите министри сме от другата страна на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави.



Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство. Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката.



Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно", каза още той

