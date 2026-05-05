Гюров кахърен. Може да му изгасят светлините

Какво показвал грандиозният му опит

05 май 26 | 12:57
Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката. Това каза служебният премиер Андрей Гюров във видео, качено във Фейсбук.

"Предстои смяната на властта. Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем...

Аз и моите министри сме от другата страна на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави.

Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство. Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката.

Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно", каза още той

1 Коментара
Служебните
преди 40 минути

Спокойно могат да се премахнат напълно или да оставят само секретарките, до идването на новите министри. И по-добре би било.

