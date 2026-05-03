Мария влиза в газовата камера, на мястото на майка с деца

Хубаво е да се научим да благодарим на Господа за всичко. Даже и да ни прати скръб, тя винаги ни е на полза. Най-добре е да не грешим, но когато съгрешим, да се покаем. Но ако не се покаем достатъчно, да понесем с търпение това, което Господ ще ни прати като болест или скръб, или страдание. Защото това ще ни помогне нашият грях да ни бъде простен.

Това каза Ловчанският митрополит Гавриил, който в четвъртата Неделя след Пасха отслужи света литургия в троянския храм „Св. преподобна Параскева“. На архиерея съслужиха духовници от Ловчанската епархия.

В проповедта си владиката разказа за къпалнята до Йерусалим, наречена Витесда. Там имало пет притвора, в които лежали много болни. Случвало се от време на време чудо – ангел Божий слизал в къпалнята, водата се раздвижвала и който пръв от болните влезел в нея, той се е изцелявал от каквато и болест да е бил болен. Господ видял човек, който от 38 години лежал парализиран в тази къпалня. Помогнал му и той се изцелил.

„Тази къпалня – дом на милосърдието, така се превежда думата Витесда, на Божието милосърдие, но тя е и дом на човешкия егоизъм. Защото 38 години не се е намерил никой да предпочете да помогне на този човек да влезе и да се изцели, а всеки се е старал пръв да влезе, да предвари другите, за да получи здраве“, посочи митрополитът.

Той даде за пример случай за действително християнско милосърдие. По време на окупацията в Париж майка Мария, която е била монахиня, спасявала евреи, като ги е криела. След като това било разкрито, я взели в концентрационен лагер. „Няколко дни преди освобождаването на лагера идва поредният списък, тъй като там са ги водели хората по номера, не по имена. Имало е номера на хора, които трябвало да идат в газовите камери. Там е бил и номерът на жената до нея, която са я чакали вкъщи няколко деца. Тогава майка Мария взима и сменя номера – своя номер дава, взима нейния, и тя отива в газовата камера, за да остане тази жена и да се върне при своите деца“, разказа дядо Гавриил. По думите му този пример е на човек, който не е егоист и е способен да жертва дори и живота си. Майка Мария е канонизирана и е в небесна слава заради своя монашески живот и заради великия подвиг, който е извършила, добави архиереят.

От името на всички епархиоти на Троянска духовна околия отец Войден Божков изказа благодарности към Ловчанския митрополит Гавриил за това, че се грижи за всички.

В края на службата владиката раздаде на миряните в храма икони на Възкресението Христово.

