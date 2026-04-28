Почитаме двама светци. Защо не бива да си пробиваме ушите днес

28 април е ден в православния календар, посветен на почитта към светите апостоли Иасон и Сосипатър. Според народните представи, ако на този ден вали дъжд, това предвещава богата и плодородна реколта през лятото.

Когато времето е слънчево и топло, се вярва, че годината ще бъде изобилна на плодове и зеленчуци. Ако птиците летят високо в небето, това също се тълкува като знак за топъл и благодатен сезон.

Какво не се прави на този ден

В народната традиция съществуват различни забрани, свързани с 28 април. Смята се, че не е добре да се подстригва коса или да се режат нокти, особено при малки деца.

Също така се избягва пробиването на уши, тъй като според вярванията това може да "отвори път" към болести и слабост.

Какво е добре да се прави

В християнския обичай вярващите се обръщат с молитви към светците, като ги почитат като застъпници пред Бога и търсят духовна подкрепа.

Тъй като денят е и в памет на починали, е прието хората да посещават църква, да се молят за своите покойни близки и да ги споменават в молитвите си.

При възможност се ходи и на гробищата, което се приема като израз на уважение, благодарност и връзка с предците.

