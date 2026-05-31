Патриарх Даниил: Светият Дух превърна уплашените апостоли в смели богослови

Петдесетница е велик празник и е рожденият ден на Църквата, заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди празничното богослужение в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Той припомни думите на св. апостол Павел: „Понеже сте синове, Бог изля Своя Дух в сърцата ви“.

Днес православните християни честват 50-ия ден след Възкресението на Господ Иисус Христос, когато според църковното предание Светият Дух слиза над апостолите. Празникът е свързан и с обичая в храмовете да се раздават орехови листа като видим знак за огнените езици, явили се над учениците Христови.

Празникът на обещанието, изпълнено след Възкресението

Патриарх Даниил обясни, че Петдесетница е денят, в който Господ изпълнява обещанието, дадено на апостолите - да останат в Йерусалим, докато бъдат „изпълнени със сила отгоре“. По думите му това е изпълнение и на древното пророчество, че Бог ще излее Своя Дух върху всяка плът.

„Петдесетница е 50-ият ден след възкресението на Господ Иисус Христос, когато Господ изпълни това обещание, което беше дал на апостолите, да стоят в Йерусалим, защото не след много дни ще бъдат изпълнени със сила отгоре“, каза патриархът.

Той подчерта, че празникът не е само спомен за събитие от миналото, а основа на християнската вяра и живота на Църквата. Според думите му именно чрез Светия Дух човек може да изповяда Христос като Син Божий и да разбере кой е Бог.

Горницата, шумът от небето и огнените езици

Днес е осмата неделя след Великден и на нея се чества Петдесетница, припомня богословът проф. Иван Желев в рубриката си „Православен календар“ на БТА. След Възнесението на Иисус Христос на небето в 40-ия ден от Възкресението Му апостолите, други Негови ученици, света Дева Мария и жените, които Го следвали от самото начало, се събирали всеки ден на молитва.

Те се събирали в една „горница“ - голяма стая за гости на горния етаж на къща, вероятно същата, в която се състояла Тайната вечеря преди залавянето и смъртта на Христос. Там учениците чакали обещанието на Спасителя - да се всели в тях Светият Дух и да ги укрепи за проповед сред всички народи.

Според църковния разказ изведнъж се чул шум от небето, сякаш от силен вятър, а над събралите се за молитва се явили огнени езици. Всички се изпълнили със Светия Дух и започнали да говорят на други езици, както Духът им давал да изговарят.

В Йерусалим тогава имало юдеи, дошли от различни страни за празника. Те се смаяли, защото всеки чувал апостолите да говорят на неговия език.

Патриархът: Бог не е теория, Бог е Дух

Патриарх Даниил посочи, че без благодатта на Светия Дух човек не може да изповяда истински Христос. Той каза, че Бог не е мисъл, теория или разсъждение, а Дух, и само Божият Дух може да открие на човека кой е Той.

„Без благодатта на Светия Дух ние не можем да изповядаме, че Иисус Христос е Син Божий, и кой да ни научи кой е Бог, освен сам Бог? Защото Бог не е мисъл, Бог не е теория, Бог не е разсъждение, Бог е Дух. И само Неговият Дух може да ни научи кой е Той, да ни даде живот, да ни изпълни с живот“, каза патриархът.

Той припомни и плодовете на Светия Дух, изброени от св. апостол Павел - любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание.

По думите на патриарх Даниил това са добродетели, към които всеки човек се стреми и пред които всеки може да се запита дали ги носи в сърцето си.

От страх зад заключени врата до смела проповед

Българският патриарх обърна внимание и на промяната, която Светият Дух извършва в апостолите. Той припомни, че те били обикновени хора, слаби, безкнижни рибари, които дори след Възкресението на Христос продължавали да се страхуват.

„И те бяха човеци - слаби, безкнижни, обикновени рибари, но Дух Свети направи от тези обикновени човеци, които и след Неговото Възкресение все още се страхуваха и стояха зад заключени врата, богослови, направи ги смели“, каза патриарх Даниил.

Той допълни, че чрез трудовете, вярата, делата, живота и проповедта на апостолите християните се утвърждават във вярата и днес.

Защо на Петдесетница се раздават орехови листа

Патриарх Даниил обясни и символиката на ореховата шума, която се раздава в храмовете на Петдесетница. По думите му тя онагледява огнените езици, явили се над апостолите при слизането на Светия Дух.

„Светият Дух се е явил във вид на огнени езици, по същия начин ореховата шума онагледява това велико събитие, тези огнени езици, които апостолите получили“, обясни патриархът.

Той добави, че и днес ореховата шума се разпръсква в памет на това събитие. Всеки християнин, който излиза от храма с орехова клонка, носи видим знак за духовното съдържание на празника.

„Днес е велик и славен празник, да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно“, пожела българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

