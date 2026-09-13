Патриарх Даниил: Светият Дух превърна уплашените апостоли в смели богослови
В празничното си послание той припомни силата, която дава живот, вяра и дръзновение на Църквата
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В празничното си послание той припомни силата, която дава живот, вяра и дръзновение на Църквата
БПЦ приканва православните християни да се включат молитвено в празничното богослужение днес
Денят носи спомен за апостолите, почит към Светата Троица и живи народни обичаи за здраве, дом и покойници
Смирението е на фокус
Голям християнски празник, утре почитаме Светия дух
На този ден църквата отслужва литургия по повод 12-а неделя след Петдесетница
Какво се прави на Петдесетница
Днес се чества и паметта на св. Александър Александрийски, и на преподобномъченицата Теодосия Цариградска
В първата неделя след Петдесетница честваме паметта на всички светии
Това е един от най-великите християнски празници, утвърдил основите на Светата Църква
Живеем в свят на разделения и противоречия, на противопоставяне и конфликти, заяви Негово Светейшество
Негово светейшество призовава вярващите да бъдат достойни за великия дар на Църквата
Светият дух слиза над апостолите като огнени езици
Исус Христос основава църквата си на земята чрез пращането на Светия Дух
На този ден в православните храмове се раздават осветени листа от орех
На 19 юни църквата ни чества големия християнски празник Петдесетница, а на следващия ден отдава специална почит на Третото Лице на Света Троица – Дух...
Десетки миряни се стекоха в столичния храм-паметник "Св. Александър Невски" за Светата Литургия по случай Петдесетница, предаде БГНЕС. Църковната слу...
На осмата неделя след Великден се отбелязва християнският празник Петдесетница На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква. На тоз...
София. Днес православната църква чества един от най-големите християнски празници – Петдесетница. Известен е като Ден на Света Троица, както и като Ду...