Всичко за Петдесетница

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Празнуваме Петдесетница

Празнуваме Петдесетница

На 19 юни църквата ни чества големия християнски празник Петдесетница, а на следващия ден отдава специална почит на Третото Лице на Света Троица – Дух...

19 юни | 8:30
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Честваме Петдесетница

Честваме Петдесетница

На осмата неделя след Великден се отбелязва християнският празник Петдесетница На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква. На тоз...

31 май | 8:00
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Честваме Петдесетница

Честваме Петдесетница

София. Днес православната църква чества един от най-големите християнски празници – Петдесетница. Известен е като Ден на Света Троица, както и като Ду...

23 юни | 8:45
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