Денят на свети Карп носи важни послания

Днес се отбелязва празникът на Свети апостол Карп от 70-те в православния календар. По този повод са известни различни традиции, обичаи и забрани, свързани с този църковен ден, съобщава Bulgaria ON AIR.

Свети Карп е един от 70-те апостоли, особена група ученици, изпратени от Господ Иисус да разпространяват Евангелието сред народите.

Макар да не заема централно място в апостолската история, той принадлежи към онези, чиято скрита дейност се е превърнала в основа на Христовата Църква.

Единственото пряко библейско свидетелство за него се открива във Второто послание на апостол Павел до Тимотей (4:13), където се споменава за лични вещи, оставени в Троада.

Този кратък откъс показва Карп не просто като спътник, а като доверен човек и близък съратник на апостола на народите.

Според църковното предание той е бил епископ на Верия в Македония. Мисионерската му дейност обхващала Мала Азия, Троада, Икония и Лидия - региони, в които християнството се разпространявало въпреки гоненията и езическата съпротива.

Светецът се е трудил с отдаденост и смирение, не за слава или признание, а от любов към Христос и хората. Съхранено е предание, според което, докато се молел за двама души, нарушили Божиите заповеди, той преживял вътрешна борба - първоначално търсел тяхното наказание. Тогава му се явил Господ във видение и му показал, че присъствието Му е дори сред грешниците.

Това преживяване променило напълно разбирането на Карп за милостта. От този момент той започнал да се моли не за възмездие, а за спасение на душите.

По време на засилени гонения срещу християните той не се отрекъл от вярата си и я защитавал до края на живота си. Според едно предание приел мъченическа смърт, свидетелствайки за Христос със своята кръв.

Мястото и обстоятелствата около смъртта му не са напълно известни, но това подчертава неговото смирено величие.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани

Смята се, че сутрешната мъгла предвещава хубаво време. Гръмотевици без дъжд се приемат като знак за слаба реколта. Ако се появи дъга сутрин, това означава кратък дъжд, а ако е вечер - по-продължително лошо време.

Според народните вярвания 26 май трябва да започне рано и с активна работа. Мързелът и късното ставане се смятат за лош знак - вярва се, че човек може да изгуби късмета си.

Не се препоръчва също да се чисти къщата или да се изхвърля боклук след залез слънце, тъй като се вярва, че така може да се "изхвърли" и благополучието на дома.

Счита се за нежелателно да се консумира каквато и да е риба, освен шаран, тъй като другите риби могат символично да "отнесат" финансовата стабилност и да донесат загуби.

Не се препоръчва и даване на пари назаем, но също така не е добре и рязко да се отказва помощ, за да не се привлече финансово нещастие.

Не се препоръчва засаждане на цветя или пресаждане на разсад, защото според вярванията растенията може да не се прихванат или да изсъхнат, независимо от грижите.

Отправят се молитви за прошка на греховете и за Божия закрила в името на апостолите Карп и Алфей. Смята се, че тяхното застъпничество укрепва вярата и носи надежда на онези, които са я загубили.

Хората се молят за изцеление на душата и тялото. Ако има възможност, се препоръчва посещение на служба в манастира "Свети Михаил", където според вярванията се усеща особена духовна подкрепа.

Според старите традиции денят е бил подходящ за риболов, особено за шаран.

Смятало се е също, че разходка сред цъфнали шипки и вдишване на аромата им носи жизненост и укрепва здравето.

