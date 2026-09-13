Днешният августовски ден крие тайна за идващата зима
Вярата разказва за мъченици, отказали да се отрекат от Христос, а мъглата, птиците и ядките предсказват времето
Следете всички новини, анализи и коментари за Светец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вярата разказва за мъченици, отказали да се отрекат от Христос, а мъглата, птиците и ядките предсказват времето
Денят на апостол Матия е свързан със строги забрани, молитва и любопитни предсказания за времето
Дъждът обещава много гъби, мъглата вещае дълго циганско лято, а силният вятър - ранна зима
Денят носи послание за твърдост, милосърдие и вярност към християнските убеждения
Според народните вярвания плодът носи здраве и жизненост, а времето подсказва какъв август предстои
На празника се търси прошка, не се работи с остри предмети и се вярва, че уговореното преди обяд ще потръгне
На 26 юни църковната памет за св. Давид Солунски се преплита с народни знаци за времето, парите, брака и късмета
Вярващите почитат свети Юлиан Тарсийски, докато най-дългият ден в годината носи стари предупреждения, забрани и предчувствия за цялото лято
Паметта на преподобния Онуфрий Велики се преплита с Петровия пост и старите славянски вярвания за здраве, труд и берекет
Народните вярвания свързват деня на свети Доротей с домакинска работа, градината, летните знаци и молитвата към Божията майка
Народният календар свързва деня със земята, времето, комарите и забраната за къпане в реки и езера
Денят събира паметта за защитник на иконите, молитви за най-съкровеното и обичаи за плодородие
Не давайте пари назаем
Църквата почита свети Пахомий Велики и преподобни Ахилий Лариски, а народните вярвания пазят редица забрани
Историята на един воин-мъченик и знаците на природата, които предсказват какво ще донесе годината
Светла събота е, а и празнуват имената на победителите
Свети Григорий Богослов, имен ден, семейни обичаи, забрани и знаци за времето в църковно-народния календар
В противен случай можете да си навлечете неприятности
12 ноември е бил известен в народния календар като Предзимник
Години наред Св. Пимен обикаля българските земи, проповядва, строи и обновява храмове