На 27 септември небето дава знак за зимата. Почитаме велик мъченик

Днес православната църква почита паметта на свети мъченик Калистрат и дружината му. Денят е свързан с история за изключителна твърдост във вярата, която според християнското предание повежда към Христос още десетки войници. В народния календар датата носи и свои знаци - по времето се гадае какви ще бъдат октомври и идващата зима, а на трапезата присъства сладко изкушение, което според поверието носи благополучие.

Войникът, който не скрил вярата си

Свети Калистрат произхождал от Картаген в Северна Африка и бил възпитан в християнската вяра. Като млад постъпил на военна служба в Римската империя, но дори сред езичници не се отказал от Христос. Нощем се молел, а това постепенно привлякло вниманието на останалите войници.

Когато било разкрито, че е християнин, Калистрат бил изправен пред началниците си и получил заповед да принесе жертва на езическите богове. Той отказал и открито изповядал вярата си.

Според житието последвали тежки мъчения. Калистрат бил бит и накрая поставен в чувал и хвърлен във водата. Преданието разказва, че по чудо останал жив - чувалът се разкъсал и той успял да излезе на брега.

Случилото се направило огромно впечатление на неговите другари. Четиридесет и девет войници също повярвали в Христос и се присъединили към него. Те били хвърлени в тъмница и подложени на мъчения, но отказали да се отрекат от вярата си.

В началото на IV век, по време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан, Калистрат и неговите другари приели мъченическа смърт. На 27 септември православният календар почита още светите апостоли от 70-те Марк и Аристарх.

Какво не се прави днес

Народните вярвания около 27 септември препоръчват денят да премине по-спокойно. Не се одобряват шумни веселби, големи гуляи и скандали. Смятало се, че човек трябва да отдели повече време за семейството, молитва и размисъл.

Старите поверия съветват да не се започва тежка работа на полето или в градината. Причината не е църковна забрана, а народната представа, че по това време земята постепенно се подготвя за зимния си покой.

С деня е свързано и любопитно предупреждение за гората. Според старото вярване змиите вече започват да се прибират и да се крият в земята преди студовете, затова хората избягвали ненужни разходки из гъстите гори и храсталаците.

Тези забрани принадлежат към фолклорната традиция и не са църковни предписания.

По времето днес се гадае за октомври

На 27 септември предците ни внимателно наблюдавали небето, вятъра и температурата. Вярвало се, че каквото е времето днес, подобен характер ще има и голяма част от октомври.

Тихият и слънчев ден се приемал като обещание за сравнително мека зима. Ако небето е облачно, времето е студено и вали, народните прогнози вещаят по-тежък зимен сезон.

Денят бил познат на места като Калистрата, а в народните представи вече ясно бележел отстъплението на лятната топлина. Старите хора казвали, че с Калистрат студът започва да „прегръща“ земята и есента окончателно влиза в правата си.

Какво е добре да направим

Вярващите се обръщат към свети Калистрат с молитва за укрепване на вярата, търпение и сили в трудни моменти. Историята му е пример за човек, който не променя убежденията си дори под огромен натиск.

Добър ден е и за помирение, помощ към човек в нужда и повече внимание към близките. Според народната традиция направеното добро на такъв ден се помни и се връща с добро.

Меденото лакомство на трапезата

Един от най-приятните обичаи, свързвани с 27 септември, е приготвянето на медени сладки или меденки. Според старото поверие човек трябва да опита поне една, за да има благополучие и достатък в дома.

Медът от векове има особено място в народната символика - свързва се със сладък живот, здраве и плодородие. Затова медените лакомства на този ден не са просто десерт, а своеобразно пожелание следващите месеци да бъдат спокойни и домът да не остава без необходимото.

Разбира се, това е народен обичай, а не църковно изискване. Църковното послание на 27 септември остава свързано преди всичко с примера на свети Калистрат и неговите другари - с вярата, смелостта и силата човек да остане верен на убежденията си дори в най-трудните моменти.