На 24 септември небето дава знаци. Света Текла пази дома от кавги и зло

На 24 септември православната църква почита света първомъченица и равноапостолна Текла - една от най-почитаните жени в ранното християнство. Българската православна църква отбелязва паметта й именно на тази дата. Житието й е свързано с апостол Павел, с необикновена твърдост във вярата и с многобройни изпитания, от които според преданието тя била избавяна по чудесен начин.

Девойката, която избрала вярата пред богатството

Света Текла е родена в Икония, в Мала Азия, през I век в богато езическо семейство. Още като млада девойка тя била сгодена, но след като чула проповедта на свети апостол Павел за Христос, решила да посвети живота си на Бога и се отказала от брака. Именно това предизвикало гнева на семейството и годеника й.

Текла тайно отишла при Павел в затвора и слушала наставленията му. По-късно била осъдена да бъде изгорена, но според църковното предание силен дъжд и град угасили огъня. След това я подложили и на други изпитания, но тя останала жива. Именно заради тези страдания Църквата я почита като първомъченица сред жените и равноапостолна.

Преданието разказва, че света Текла доживяла до дълбока старост, проповядвала Христовата вяра и помагала на болни. В края на живота си се оттеглила в уединение, където продължила своя духовен подвиг.

Какво предсказва времето на 24 септември

Народната традиция свързва деня на света Текла с настъпването на по-дългите и тъмни есенни нощи. Хората наблюдавали небето и поведението на птиците, за да разберат какво време ги очаква.

Ако денят е слънчев и необичайно топъл, се вярва, че скоро може да настъпи рязка промяна на времето. Ниско летящите птици се приемат като знак за ранна и студена зима. Много жълъди под дъбовете предвещават по-мека зима и плодородна следваща година.

В миналото около този период приключвала и част от есенската работа по зърното. Семействата се стремели да приберат реколтата и да подготвят запасите си за идващите студени месеци.

Какво не трябва да правим

Църквата не налага специални битови забрани за деня, но християнската традиция призовава към въздържание от гняв, осъждане, клевета и вражда. Затова старото народно вярване също предупреждава да не се започват кавги и да не се изричат тежки думи към семейството и близките.

Не се смята за добър знак да се отказва помощ на човек, който действително се нуждае от нея. Празникът е свързван с милосърдието и състраданието, затова се вярва, че стореното добро се връща в дома.

В някои народни традиции се препоръчва и умереност на трапезата - без преяждане и прекаляване с алкохол. Това обаче е нравствено и фолклорно послание, а не специална църковна забрана само за 24 септември.

Какво е добре да направим

Денят е подходящ за молитва, благодарност и помощ към близките. Света Текла се почита като пример за човек, който не се отказва от убежденията си дори когато остава сам срещу всички. Затова вярващите могат да поискат от нея застъпничество за здраве, духовна сила, изцеление и твърдост във време на изпитания.

Особено подходящо е да се потърси помирение, ако в семейството има напрежение. Празникът напомня, че понякога най-голямата сила не е да победиш в спор, а да не позволиш гневът да разруши отношенията.

Молитва към света Текла

Вярващите могат да отправят към светицата молитва за застъпничество пред Бога:

„О, многострадална и премъдра Текла! Ти стоиш пред Божия престол, но не оставяй и нас без своята молитвена помощ. Принеси молитвите ни пред Господа и измоли прошка за греховете ни, изцеление за болните, утеха за скърбящите и подкрепа за нуждаещите се. Света Текла, моли Господа да ни дарява милост и сила, за да прославяме Отца и Сина и Светия Дух во веки веков. Амин.“

Най-силното послание на празника остава животът на самата Текла - младата жена, която според църковното предание избира вярата пред удобството, богатството и страха. Затова 24 септември е ден не толкова на забрани, колкото на духовна твърдост, милосърдие и смелост.