Шишарка на главата носи богатство на 22 септември

На 22 септември Българската православна църква почита преподобни Козма Зографски, свети свещеномъченик Фока, епископ Синопийски, и свети пророк Йона. Денят носи силни послания за вярата, покаянието и твърдостта пред изпитанията, а народната традиция е запазила и любопитни поверия - какво не бива да се прави, от какво трябва да се пазим и кои знаци се приемат за добър късмет.

Пророк Йона и чудото в морето

Свети пророк Йона живял през VIII век пр. Хр. и е един от дванадесетте т.нар. малки пророци на Стария завет. Историята му е сред най-познатите библейски разкази за непослушанието, покаянието и Божията милост.

Йона получил повеля да отиде в Ниневия - столицата на Асирия - и да призове жителите й към покаяние. Той обаче се опитал да избяга от тази мисия и се качил на кораб в противоположна посока. По време на пътуването се разразила силна буря и Йона признал пред моряците, че бяга от Божията воля. По негова молба бил хвърлен в морето и бурята утихнала.

В библейския текст се казва, че пророкът бил погълнат от „голяма риба“. В народните разкази тя често е представяна като кит. Три дни и три нощи Йона останал в утробата й, молейки се и разкайвайки се. След това бил изхвърлен жив на брега и този път изпълнил мисията си.

Йона стигнал до Ниневия и предупредил жителите й за последиците от техния начин на живот. Те се разкаяли и градът бил пощаден. Затова образът на пророка остава свързан преди всичко с покаянието, втория шанс и възможността човек да промени посоката си.

Българският светец Козма Зографски

На 22 септември Църквата почита и един български светец - преподобни Козма Зографски. Според житието му той е роден през втората половина на XII век в българско болярско семейство и получил добро образование. Вместо да избере светски живот, тайно заминал за Света гора и постъпил в българския Зографски манастир.

Козма се прославил с подвижническия си живот, молитвата и духовните си подвизи. Православната традиция свързва с него и видение на Пресвета Богородица на Света гора. Той завършил земния си път на 22 септември 1323 г., поради което именно на този ден се чества паметта му.

Свети Фока - твърд във вярата

Свещеномъченик Фока живял в Синоп през първите векове на християнството и станал епископ на града. Преданието го описва като праведен и милосърден човек, който помагал на нуждаещите се и привличал хората към християнската вяра.

По време на гоненията срещу християните той отказал да се отрече от Христос и приел мъченическа смърт. В народното християнско почитание свети Фока е възприеман и като закрилник от пожари и помощник на хора, изпаднали в беда по вода.

Какво не бива да правим на 22 септември

Църковното учение не свързва деня със суеверни забрани, но напомня за обичайните християнски принципи - да се избягват кавги, клевета, осъждане, завист, алчност и отмъстителност. Особено неприемливо се смята да бъде отказана помощ на човек, който действително се нуждае от нея.

Народните поверия добавят и свои предупреждения. Смята се, че на 22 септември човек не трябва да прекарва деня в мързел или да спи прекалено дълго. Според старото вярване това може да донесе парични затруднения и застой в дома.

Друго любопитно поверие е свързано с рибата. В памет на историята на пророк Йона в някои традиции се избягва уловът, продажбата и консумацията на риба. Това е народен обичай, а не църковна забрана.

Какво е добре да направим

На свети Фока вярващите се молят за закрила на дома, защита от пожар и помощ при опасности, свързани с вода. Денят е подходящ и за молитва за здраве, мир и сила пред житейски изпитания.

Народната традиция препоръчва човек да бъде трудолюбив и да не оставя важните си задължения без причина. Добре е да се помогне на близък или непознат, който има нужда, както и да се подреди домът и да се приключат дребни, отлагани задачи.

С деня се свързва и любопитно поверие за шишарките. Ако на 22 септември шишарка падне върху човек, това се приема като знак за бъдещо богатство и късмет.

В някои народни традиции се препоръчват и ястия с репички, които символично се свързват със здраве и жизненост.

Посланието на деня обаче остава по-дълбоко от поверията. Историята на Йона напомня, че човек може да поправи грешката си, Козма Зографски - че духовният избор изисква постоянство, а свети Фока - че вярата се доказва именно в трудните моменти.