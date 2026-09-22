Рожден ден днес има Анна Томова-Синтова

Рожден ден днес има световноизвестната българска оперна певица Анна Томова-Синтова.

Дебютира през 1967 г. в Лайпциг, а международният ѝ възход започва в Берлинската държавна опера.

Ключов за кариерата ѝ е 17-годишният творчески съюз с легендарния диригент Херберт фон Караян, който я избира за свой предпочитан сопран. Тя покорява най-престижните световни сцени - Ла Скала, Метрополитън опера, Ковънт Гардън и Виенската опера.

Смятана за ненадмината интерпретаторка на героините на Рихард Щраус, Моцарт, Верди и Пучини, тя е носителка на титлата „Камерзенгерин“ и остава сред най-великите гласове в историята на операта.

Празнува още легендата на българската спортна журналистика Андрей Кожухаров.

Роден в София в семейството на архитект, той избира пътя на журналиста и се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в сектора.

През дългогодишната си кариера е организатор на редица популярни спортни турнири, масови кросове и надпревари. Известен е със смелите си разследвания, сред които и разкрития за финансови далавери във българския футбол.

След промените развива частна издателска дейност. Той е създател на автосалони и издател на популярни издания като вестниците „БЕДА“, „Лоби хоби“ и „Спорт тото“.

Да почерпят още:

Албена Колева, актриса

Димитър Костов, бивш финансов министър

Радослав Петров (Радо Шишарката), певец

Инж. Георги Влахов, инженер Радиационна физика в лечебните заведения от групата на „Булфарма“