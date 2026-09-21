Дизелът удари 2 евро. Манолова подгони бензиностанциите

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова с пост във фейсбук. Днес дизелът закова средна цена от 1,96 евро, като на много места удари историческата граница от 2 евро. Никога досега у нас дизелът не е струвал 4 лева. Бензинът също здраво поскъпна, като вече стигна 1,70 евро за литър.

Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка, съобщи Мая Манолова. Междинни резултати се очакват другата седмица, ще бъдат обявени публично.

На 18 септември стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

Ето какво гласи цялата публикация на Манолова:

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места.

Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.

Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят.

А успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:

- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);

- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

- поведението на колекторите.