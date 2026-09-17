Мая Манолова е новият шеф на КЗП

Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите с решение на кабинета "Радев" до изтичане на съответния мандат, което означава още три години.

Комисията досега нямаше титуляр след освобождаването на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман.

Временно изпълняващ длъжността беше Александър Колячев, който остава редови член на комисията след назначението на Манолова. КЗП се състои от трима членове заедно с председателя, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър- председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

Регулаторът е на бюджетна издръжка и е колегиален орган към министъра на икономиката.

Мая Манолова е юрист, изявен политик от левицата, бивш омбудсман и кандидат-кмет на столицата на предпоседните местни избори. Съпруга е на друг бивш изявен политик от БСП и бивш министър на отбраната Ангел Найденов.

Тя е лидер на гражданската платформа "Изправи се. БГ", бивш депутат от БСП, а след това и народен представител в ПГ от "Изправи се! Мутри вън!" в коалиция с Татяна Дончева и Арман Бабикян. "Изправи се. БГ" беше след това член и на лявата коалиция на БСП, но напусна "Позитано" 20, когато бившата й партия влезе във властта с кабинета "Желязков".

Манолова беше и зам.-председател на Народното събрание по времето на Тройната коалиция. След това парламентът и с гласовете на ГЕРБ я избра за омбудсман, но тя напусна предсрочно поста, за да се впусне в кметската битка за столицата през 2019 г. Тогава обаче загуби драматично от Йорданка Фандъкова.