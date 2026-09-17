103 медала за България. Младите ни умове покоряват световните олимпиади

Българските ученици превръщат 2026 г. в истинска златна година за родната наука. Олимпийският сезон още не е приключил, а младите ни таланти вече са спечелили 103 медала от международни, европейски и балкански състезания - 19 златни, 41 сребърни и 43 бронзови. На специална церемония в Министерския съвет премиерът Румен Радев отличи националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, лингвистика, химия, математика, география, биология, физика и изкуствен интелект.

103 медала и още състезания предстоят

„Олимпийският сезон все още не е приключил, а ние имаме до момента 103 медала от престижни международни олимпиади. Това е един огромен успех, който говори за нивото на нашите олимпийци и е свидетелство за вашия труд, талант, упоритост, всеотдайност“, заяви Радев пред учениците.

Той подчерта, че според него резултатите показват, че България може не само да се състезава наравно с най-добрите в света, но и да ги превъзхожда чрез своите млади таланти.

Зад числото 103 стоят впечатляващи индивидуални и отборни постижения. Само от големите международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, информатика, лингвистика, география, изкуствен интелект, философия и икономика българските ученици са спечелили 42 отличия - 4 златни, 16 сребърни и 22 бронзови.

Две световни титли за едно лято

Сред най-ярките постижения през годината е това на Андрей Стефанов от Първа частна математическа гимназия в София. Само в рамките на едно лято той спечели златни медали от Международната олимпиада по математика в Шанхай и Международната олимпиада по информатика в Ташкент. БНТ потвърждава двойния му златен успех, а ученикът сам разказва за двете отличия.

На Международната олимпиада по математика България завърши с шест медала от шестима участници, а на Международната олимпиада по информатика четиримата български състезатели също се върнаха с отличия.

„Всички знаем, че зад тези успехи се крият много труд, талант, лишения и упоритост“, каза премиерът, като отдаде заслуженото и на учителите, ръководителите на националните отбори и родителите.

Това е успех за цяла България

Според Радев медалите имат значение далеч отвъд личните постижения на учениците. „Вашият успех не е само личен успех, не е само на вашите учители, които да бъдат удовлетворени от вашите постижения, и вашите родители да се гордеят с вас. Той е успех за цяла България“, заяви министър-председателят.

По думите му именно подобни млади хора могат да отворят пътя към развитието на България като високотехнологична държава, основана на талант, наука, качествено образование и модерни индустрии.

Радев постави особен акцент върху информационните технологии и изкуствения интелект. Според него технологичната революция вече позволява дори на отделни хора и малки екипи да постигат пробиви, за които преди са били нужни огромни организации и ресурси.

Голямата задача е талантите да останат в България

Премиерът посочи и другата страна на успеха - държавата трябва да създаде условия тези млади хора да виждат бъдещето си в България.

„Има много, много какво да работим, да изведем България от тези, мога да кажа, срамни позиции на дъното на Европа по функционална грамотност, по природни науки. Не е там нашето място“, заяви Радев.

Така церемонията показа и големия контраст в българското образование - наред с проблемите на масовото обучение страната продължава да създава ученици, които печелят срещу най-силните си връстници в света.

Учителите зад медалите

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев също поздрави учениците, техните преподаватели и семействата им.

„Изпратихме Ви на тазгодишните състезания с много надежди, защото сте най-доброто лице, което да представя България. С успехите си днес показвате, че надминахте дори собствените си планове“, каза той.

Медалите продължават една силна българска традиция. Страната ни от десетилетия има школи по математика, информатика и природни науки, които подготвят ученици за най-трудните международни състезания. Тази година резултатът вече е 103 отличия, а олимпийският календар все още не е приключил.