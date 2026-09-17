Депутат на Радев: ЕК оцени огромния потенциал на България, очакват се милиардни инвестиции

България е оценена по достойнство от Европейската комисия. Това обяви депутатът от „Прогресивна България“ Стоян Тричков в студиото на "Денят започва", след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера спомена България и премиера Румен Радев в речта си пред Европейския парламент.

"България е оценена по достойнство от Европейската комисия и новото българско правителство. Оценен е по достойнство също така и огромният потенциал, който има наша страна. И България вече има правителство, което участва активно в международните формати, не просто присъства, както досега. И е показател на вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен в това отношение", коментира Тричков.

Стана ясно, че страната ни ще бъде домакин на среща на върха за свързаността през следващата година.

По думите на Тричков срещата ще постави акцент върху Средния коридор и възможностите за инвестиции в транспортната, дигиталната и енергийната свързаност. По тази линия Европейската комисия е готова да мобилизира до 12 милиарда евро публични и частни средства:

"За да се развиваме, както в нашия регион, така и цяла Европа, за да сме конкурентоспособни, няма как това да стане без да има инвестиции в свързаността - транспортна, дигитална, енергийна свързаност. И това, което ще се случи в България в началото на следващата година, тази среща на върха, ще бъде именно в тази посока. Акцентът ще бъде върху така наречения Среден коридор, в който Европейската комисия е готова да мобилизира публични и частни средства в размер на до 12 милиарда евро, което изключително сериозно дава възможност за България. Това е изключителна възможност, която възниква след отпадането на Северния коридор, блокирането на Северния коридор. Сега ние имаме възможност да бъдем врата, България да бъде врата между Азия и Европа. Между Централна Азия, Южен Кавказ, Персия, през Каспийско море, Азербайджан, Грузия, Турция към Европа. Това е изключително важно. Това, което ще се случи в България през следващата година, събирането на европейски лидери, на бизнеса, ще даде изключителни възможности за страната ни."

По отношение на бюджета за 2027 година депутатът заяви, че основен приоритет е запазването на фискалната стабилност, както и на покупателната способност на българските граждани. Очаква се Министерството на финансите да представи проекта за бюджет, в който да бъдат заложени заявените от управляващите политики.

Тричков коментира и проверките на Сметната палата, свързани с разходите за инфраструктурни проекти. По думите му трябва да стане ясно как са възлагани и разплащани дейностите по строителството.

Правителството подготвя и пакет от мерки заради високите цени на горивата. Според Тричков помощта трябва да бъде насочена към най-уязвимите групи, а не да бъде еднаква за всички потребители.