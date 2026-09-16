Исторически пробив за Средния коридор. България с ключова роля (ОБЗОР)

Исторически пробив за Средния коридор - ключовата транспортна връзка, свързваща Централна Азия, Кавказ и Европа, бе направен днес. България ще има ключова роля, стана ясно от речта за състоянието на ЕС на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайн и от думите на премиера Румен Радев по време на българо-чешкия бизнес форум, в който специално участие имаше и премиерът Андрей Бабиш.

Стратегическото положение на България

Министър-председателят Радев отбеляза стратегическото положение на България като важна предпоставка за развитието на нови съвместни проекти и открои ролята на страната като пресечна точка на транспортни, енергийни и цифрови коридори. „Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че България съвместно с ЕК ще организира среща на високо равнище, посветена на Средния коридор – транспортния коридор, свързващ Централна Азия, Кавказ и Европа. България има ключова роля в него и може да предложи партньорство в тази сфера“, заяви премиерът Радев.

Министър-председателят подчерта, че страната ни разполага със значителен потенциал за развитие на транспортни и енергийни решения, логистични хъбове и мащабни инфраструктурни проекти. „Затова насърчаваме чешките компании да участват активно в бъдещите ни проекти. Основната ни цел обаче е, наред с традиционните отрасли като транспорта, да развиваме и индустриите на бъдещето“, допълни министър-председателят.

Среща на върха в България

Нов проект за международна свързаност – Среден коридор, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на ЕС в сряда.

По думите ѝ се предвижда финансирането да бъде осигурено чрез инициативата Global Gateway ("Глобален портал"). "Възнамеряваме да привлечем до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и значително да съкратим времето за транзит на товари до 2030 г.", отбеляза Фон дер Лайен.

"За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на високо равнище за регионалната свързаност с министър-председателя на България", заяви още тя.

За Средния коридор говори преди ден и премиерът Румен Радев при представянето на визията на правителството да подготви в рамките на една година проектни предложения за ускорен строеж на магистрали, жп линии и друга пътна инфраструктура, които да се предложат за реализация чрез концесия или публично-частно партньорство. Радев заяви, че за част от проектите ще се разчита и на сега обявената от Фон дер Лайен инициатива за Средния коридор. Той информира, че България работи съвместно за това с Брюксел.

500 милиона евро чешки инвестиции

Имаме твърда политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса. Чешките инвестиции в България вече надхвърлят 500 милиона евро, а търговският оборот доближава 3 милиарда евро и това е солидна основа, която можем и трябва да надграждаме. Това заяви премиерът Румен Радев на българо-чешкия бизнес форум, в който участва заедно със своя чешки колега Андрей Бабиш. Българският министър-председател подчерта, че целта и на двете страни е да надхвърлят отношенията на традиционната търговия и съвместно да развиват технологии и индустриално сътрудничество, което да реализират на нови пазари, съобщиха от правителствената пресслужба.

20 модерни влака

Румен Радев благодари на своя чешки колега премиера Бабиш за изпълнения ангажимент на чешката индустрия да достави в срок 20 модерни влака за България, което позволи на страната ни да изпълни изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост и да получи предвидени за страната ни средства от ЕС. Министър-председателят подчерта и че това е само част от потенциала за сътрудничество в транспортния сектор и изрази надежда в България да бъде изграден логистичен център за поддръжка и обслужване на Škoda и други чешки компании.

Новите дронове

„Днес гледаме отвъд традиционните сфери – търсим възможности в областта на дроновете, системите против дронове, киберсигурността и управлението на въздушното движение“, каза премиерът. Сред перспективните направления премиерът открои още космическия сектор и българската ИТ екосистема, включително развитието на изкуствения интелект и центровете за данни.

Евтини и надеждни доставки на енергийни ресурси

В сферата на енергетиката премиерът Радев посочи и възможностите за сътрудничество с Чехия в областта на ядрената енергетика и малките модулни реактори.

От своя страна премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че двете държави имат потенциал да задълбочат икономическото и търговското си сътрудничество, като създават по-добри условия за развитие и разширяване на бизнеса. Премиерът Бабиш посочи, че чешкото правителство води прагматична политика в подкрепа на експортно ориентираните компании и активно работи за разширяване на възможностите им за международни партньорства. Чешкият премиер подчерта необходимостта от мерки за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия чрез гарантирането на достъп до евтини и надеждни доставки на енергийни ресурси.

7 стратегически документа

В присъствието на двамата премиери бяха подписани 7 документа, които задълбочават българо-чешкото партньорство в ключови сектори. Сред тях са меморандум за разбирателство относно съвместното изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолет AERO L-39 Skyfox и меморандум за сътрудничество, насочен към развитието на българския здравен сектор. Подписани бяха също меморандум за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българската търговско-промишлена палата и споразумение за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българо-чешката търговска камара. В областта на отбраната бяха сключени меморандум за сътрудничество между Асоциацията на отбранителната и охранителната индустрия на Чешката република и Българската отбранителна индустриална асоциация, както и меморандум, насочен към производството и поддръжката на бронирани машини MARS 4x4. В сферата на транспорта бе подписан договор за закупуване на осем електрически автобуса за Община Русе, посочват още от пресслужбата на кабинета.