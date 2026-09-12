Нов обрат в Прага! Бабиш протяга ръка към Украйна
След разговор с Володимир Зеленски милиардерът и кандидат за премиер на Чехия обяви подкрепа за Киев
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След разговор с Володимир Зеленски милиардерът и кандидат за премиер на Чехия обяви подкрепа за Киев
Повече от 8 милиона души имат право да гласуват
АНО ще бъде първа политическа сила в 10 от 13-те областни парламента
Двамата ще се изправят един срещу друг на балотаж след две седмици
Всичко ще се реши на втория тур
Две опозиционни коалиции изненадващо спечелиха мнозинство в парламента
Той изпрати съпругата си Моника в Дубай, след като получи заплаха за семейството му
Милиардерът Бабиш е обвиняван в корупция и срещу него се води разследване на Еврокомисията
В чешкото министерство на финансите е получен пощенски плик с отрова, адресиран до министъра Андрей Бабиш, и това е втори такъв случай за седмица, съо...
Наричат Андрей Бабиш "Чешкият Берлускони" заради медийната му империя