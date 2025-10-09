Нов обрат в Прага! Бабиш протяга ръка към Украйна

След седмици на политически предпазливи изявления милиардерът Андрей Бабиш, лидер на движението АНО и кандидат за премиер на Чехия, направи решителен жест на подкрепа към Украйна.

В публикация в социалната платформа Х той съобщи, че е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски, изразявайки солидарност с народа на Украйна и надежда за бърз край на войната. Изявлението му бележи промяна в тона на политик, който доскоро поставяше под съмнение чешкото участие в инициативите за въоръжаване на Киев.

Бабиш към Зеленски: „Подкрепям Украйна“

„Радвам се, че той ми се обади и ми описа настоящата ситуация“, написа Бабиш в профила си в Х. Политикът добави, че с президента Зеленски са се договорили, ако обстановката позволи, да посети Украйна през следващата година. С това лидерът на АНО демонстрира готовност за диалог и личен ангажимент към Киев – послание, което бе прието в Европа като знак за смекчаване на досегашната му линия.

Преди изборите Бабиш беше заявил, че ако стане премиер, ще прекрати участието на Чехия в европейската инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна, финансирана от страните членки на ЕС. Сега обаче тонът му е различен. Макар да подчерта, че няма да отделя пряка бюджетна подкрепа за въоръжаване на Киев, той уточни, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Украйна. По този начин новият политически лидер се стреми да балансира между вътрешнополитическите очаквания и натиска на съюзниците в ЕС.

Прага остава фактор в европейската подкрепа за Киев

Движението АНО, което спечели парламентарните избори с 34,5% от гласовете, в момента води преговори за съставяне на правителство. На пресконференция след заседание на парламентарната група Бабиш заяви, че Чехия продължава да подпомага Украйна чрез своята вноска в бюджета на Европейския съюз, която възлиза на 60 милиарда крони годишно.

„ЕС подкрепя Киев, а Чехия изпълнява своята роля в това усилие“, подчерта той, добавяйки, че страната изпитва финансови ограничения и трудно може да отделя допълнителни средства. Въпреки това, по данни на Министерството на отбраната, Чехия вече е предоставила на Украйна техника на стойност 7,3 милиарда крони (292 млн. евро). Президентът Петър Павел предупреди, че прекратяването на оръжейните доставки би било „удар не само по Украйна, но и по интересите на Чехия“.

Военната подкрепа продължава: танкове, снаряди и обучение

Междувременно чешкият Генерален щаб обяви, че ще предостави на Украйна 30 модернизирани танка Т-72M4CZ, след като началникът на Генералния щаб генерал Карел Ржехка отправи официална препоръка до правителството. Решението, както уточнява Министерството на отбраната, е взето още преди началото на пълномащабната руска инвазия, като танковете се ремонтират от държавното предприятие VOP CZ.

Днес чешката армия вече разполага с германски танкове „Леопард А4“ и ускорява доставките на новите „Леопард 2A8“, което ѝ позволява да освободи ресурс за Украйна. „Дарението е в интерес на самата Чехия“, посочи генерал Ржехка.

На 4 септември премиерът Петър Фиала потвърди, че Прага ще предостави на Киев 1,5 милиона едрокалибрени снаряда и ще продължи да обучава украински пилоти на съвременни изтребители – доказателство, че военната и политическата подкрепа за Украйна остава дългосрочен ангажимент на страната, независимо от промените във властта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com