Чудо с горивата в България! Коя е причината

България се оказва истински оазис по евтиния на горивата в Европа. Навсякъде в ЕС бензинът и дизелът са доста по-скъпи. Например в Австрия А95 вчера струваше преизчислено в левове 2,98 лв., а дизелът – 2,99 лв.

Най-скъпи са горивата в Нидерландия – съответно 3,95 лв. за бензина и 3,51 лв. за дизела. В Германия е 3,31 и 3,11, а в Дания - 3,62 и 3,49. В Албания цените са направо кожодерски – 3,49 лв. за бензина и за дизела. По-ниски са стойностите в Турция – 2,03 лв. за бензина и 2,08 за дизела.

Малко по-ниски от нашите са цените и в РС Македония – там вчера литър А95 струваше 2,39 лв., а дизелът – 2,35 лв. за литър.

Коментар

Трудно мога да прогнозирам как ще се движат цените на петрола и на горивата през цялата година на международния пазар. В първите месеци на 2026 г. цените на петрола би трябвало да се задържат на подобни на сегашните нива, ако не и на малко по-ниски, защото има сериозно очакване за свръхпроизводство от началото на годината.

Тоест ще има повече суров петрол, отколкото е търсенето му. Очаква се произведените количества да бъдат в рамките на 2,5-3 млн. барела дневно повече, отколкото е търсенето, което е доста сериозно количество. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Това зависи от много фактори. Как ще се развие ситуацията във Венецуела? Какво ще стане между Русия и Украйна? Ще има ли споразумение? Ще има ли ново облекчаване на санкциите към „Лукойл“ и „Роснефт“, каза още Бенчев.

Пазарите залагат, че това ще е положението. Ще видим. Общо взето пазарът предполага, че ще има излишък.

У нас, в България, ситуацията с горивата зависи от това какво ще стане на световните пазари. Вижда се, че колонките държат стабилни нива, даже има намаление с процент на средната цена за бензина и два – за дизела, което отразява малкото намаление, което имаше суровият петрол „Бренд“ в рамките на 1-2 долара. Причината за него е очакването следващата година да има сериозен излишък на петрола, тоест производството да е по-голямо от търсенето, посочи Бенчев.

Правила

„С влизане на еврото няма опасност бензинът да стане по-скъп“, каза още Бенчев и обясни, че правилата за закръгляне на цените при преминаване към новата валута са ясни.

