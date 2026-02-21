Немски фонд влиза в наш град! Купува завод и променя всичко

На 13 февруари 2026 г. фондът за дялов капитал Mutares е подписал споразумение за придобиване на бизнеса с подови настилки на Hamberger Industriewerke. Очаква се приключването на сделката да стане през второто тримесечие на 2026 г., при условие че бъдат получени обичайните регулаторни одобрения, се казва в прессъобщение от фонда.

В съобщението се казва още, че "Хамбергер Индустриверке" е водеща на пазара производител на паркет и други твърди подови настилки, оперираща под добре познатата марка HARO. Тя има дейност в Германия и България, състояща се от две високо автоматизирани производствени площадки, както и глобална мрежа за продажби, обхващаща повече от 70 държави. С над 700 служители, компанията произвежда паркет, ламинати, дизайнерски подови настилки, спортни настилки и акустични панели. Използвайки съвременни производствени технологии и висока степен на автоматизация, бизнесът генерира приходи от приблизително 150 милиона евро.

В съобщението се споменава, че един от заводите на придобития бизнес се намира в България, което означава, че Mutares може да поеме или развие активи и дейности у нас. Тази инвестиция е част от усилията на компанията да разшири присъствието си в Европа, включително български производствени локации, се казва в прессъобщението на компанията.

Сделката ще засегне около 20% от дейността на завода в Севлиево, а преструктурирането вече е в ход. В началото на февруари тази година едноличният собственик е взел решение за преобразуване на "Хамбергер България" чрез отделяне на част от имуществото му в "Хамбергер флоринг България". Новото дружество е регистрирано през декември 2025 г.

